Arthur D. Little veröffentlicht heute eine neue Analyse über die Zukunft des kommerziellen Flugverkehrs. Diese prognostiziert, dass sich der Sektor in den Jahren bis 2035 stärker verändern wird als in den gesamten 80 Jahren zuvor. Dies wird Fluggesellschaften, Flugzeuganbieter und Infrastrukturanbieter hinsichtlich ihrer Geschäfts- und Betriebsmodelle beeinflussen. Wichtigste Treiber des Wandels sind die Veränderungen in der Nachfrage, technologische Durchbrüche sowie Änderungen der Regulatorik.

Basierend auf der Analyse von 15 Megatrends, einschließlich Mass Customization, neuer OEM-Konkurrenz, der Bereitstellung von Flugzeugen-as-a-Service und innovativer neuer Flugtechnologien wie Kurzstrecken-Drohnen und Hypervelocity (Höchstgeschwindigkeitskonzepten), beschreibt der Aviation Bericht für das Jahr 2035 fünf mögliche Szenarien:

1. Basisszenario. Schlank dank Automatisierung. Die gesamte Branche verbessert ihre Margen durch Technologien wie Datenanalyse, KI und Robotics. Der Grad der Automatisierung nimmt stark zu und stärkt die Effizienz.

2. Luftfahrt als Oligopole. Die Branche gruppiert sich um eine Reihe globaler Champions in jedem Sektor des Ökosystems. Diese Konsolidierung ermöglicht es, knappe Ressourcen zu monetarisieren.

3. Luftfahrt als Versorgungsunternehmen. Regionale Champions dominieren, sind aber in ähnlicher Weise wie der Versorgungssektor durch Faktoren in Bezug auf regulierte Nachfrage, Preise und Eigentumsverhältnisse begrenzt. Eine strenge Umweltgesetzgebung begrenzt die Gesamtinvestitionen der Industrie. In der Branche herrscht Wettbewerb.

4. Luftfahrt als Dienstleistung. Fluggesellschaften sind in ihrer Position geschwächt und werden zu White-Label-Betreibern mit Downstream- und Upstream-Betreibern. Durch vertikale Integration, Steuerung des Zugangs zu Kunden oder Verwaltung knapper Ressourcen können Werte geschaffen werden.

5. Luftfahrt als Kaufhaus. Airlines behalten die Kontrolle über die Kunden, aber ihre Marken verschwinden, da Flugzeugkabinen über Drittanbieter monetarisiert werden. Flotten werden von Aircraft-as-a-Service-Anbietern verwaltet.

Mathieu Blondel, Partner bei Arthur D. Little, zu den Ergebnissen: Bis zum Jahr 2035 erwarten wir nach unserer Analyse eine grundlegend andere kommerzielle Luftfahrtindustrie mit großen potenziellen Verschiebungen bezüglich der Position, der Erträge und der Margen von Fluggesellschaften, Flugzeugherstellern und Infrastrukturanbietern. Die fünf in unserem Bericht dargestellten Szenarien zeigen, dass der Flug möglicherweise turbulent wird. Daher müssen Unternehmen in der gesamten Luftfahrtindustrie jetzt handeln, wenn sie eine sichere Landung wünschen, indem sie Chancen ergreifen und potenzielle Risiken mindern."

Der Bericht hebt auch hervor, dass Technologien wie Konnektivität, Cyber-Sicherheit, Blockchain, künstliche Intelligenz und Automatisierung einen großen Einfluss auf die Ökosystem-Ebene haben werden, was Bewegungen entlang der Wertschöpfungskette und die Neuerfindung von Betriebs- und Umsatzgenerierungsmodellen ermöglicht.

