NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Baumarktkonzern Home Depot hat seinen Gewinn im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen zuversichtlicher: Home Depot hob die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut an. Zudem kauft der Konzern mehr Aktien zurück als bisher in Aussicht gestellt. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 2 Prozent.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Home Depot nun mit einem Umsatzwachstum von knapp 7,2 Prozent und einem flächenbereinigten Wachstum von knapp 5,5 Prozent. Bisher war der Konzern von 7,0 bzw 5,3 Prozent Wachstum ausgegangen.

Das Ergebnis je Aktie soll nun um 33,8 Prozent zulegen. Bislang war ein Ergebnisanstieg von 29,2 Prozent geplant. Für das Gesamtjahr plant Home Depot nun mit Aktienrückkäufen über knapp 8 statt 6 Milliarden US-Dollar.

Home Depot verdiente im Quartal, das am 29. Oktober endete, 2,87 Milliarden Dollar und damit gut knapp ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug laut Mitteilung 2,51 Dollar und lag somit deutlich über der von Factset erhobenen Analystenprognose. Diese lautete auf 2,27 Dollar.

Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 26,3 Milliarden Dollar. Das flächenbereinigte Wachstum betrug 4,8 Prozent. In den USA lag es bei 5,4 Prozent.

November 13, 2018 06:21 ET (11:21 GMT)

