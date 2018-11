Bad Homburg / Frankfurt am Main (ots) -



Die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. und PlasticsEurope Deutschland e.V. machen sich stark für Kunststoffverpackungen. Denn Kunststoffverpackungen schützen, sind nachhaltig und werden vielfältig wiederverwertet. Damit diese Fakten mehr Gehör finden und die Verbände stärker in den öffentlichen Diskurs eingebunden werden, bauen IK und PlasticsEurope ihre digitalen Informationsangebote weiter aus.



Neuer Newsroom.Kunststoffverpackungen



Mit der neuen Informationsplattform bringen der Verarbeiter- und der Erzeugerverband mehr Fakten rund um Kunststoff und seine Anwendung als schützende und effiziente Verpackung in die Diskussion ein. Im Newsroom.Kunststoffverpackungen werden zentrale Nachrichten, Studien sowie aktuelle Medienberichte zu Kunststoffthemen gebündelt. Darüber hinaus bietet das Portal direkten Zugang zu Broschüren, Grafiken oder Videos sowie weiteren Service-Angeboten, beispielsweise für Bildungseinrichtungen.



Parallel zum Launch des Newsrooms wurden zudem zur Intensivierung des Dialogs mit Interessierten ein Twitterkanal und eine Facebookseite gestartet. Hier finden Verbraucher, Journalisten und andere Interessierte weitere spannende Neuigkeiten rund um Kunststoffverpackungen sowie die Möglichkeit zum inhaltlichen Austausch.



Hier geht es zur neuen Webseite: https://newsroom.kunststoffverpackungen.de/



