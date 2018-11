Auszeichnung für Höchstleistungen in den Bereichen Daten, Technologie und Service

Regulatory DataCorp, Inc. (RDC), der weltweit führende Anbieter von Compliance Screening, wurde als "Leader" in der IDC MarketScape-Studie: "Worldwide Know-Your-Customer Solutions in Financial Services 2018 Vendor Assessment" genannt.

In dieser Studie werden Anbieter von "Know-Your-Customer" (KYC) Softwarelösungen im internationalen Markt der Finanzdienste anhand des IDC MarketScape-Modells bewertet. Das IDC MarketScape-Modell basiert auf einem umfassenden Vergleich der Anbieter untereinander und einer Auswertung der Faktoren, die den kurz- und langfristigen Erfolg in diesem Markt voraussichtlich sicherstellen.

"Um Betriebskosten und -risiken zu minimieren, sollten Finanzinstitute die KYC-Lösungen in Betracht ziehen, die das Kunden-Lebenszyklusmanagement anhand modernster Analysen optimieren", erklärte Steven D'Alfonso, Research Director, IDC Financial Insights.

Die SaaS-basierte Plattform von RDC bietet integriertes Kunden-Screening zum Schutz von politisch exponierte Personen, zur Sicherstellung der Beachtung von Sanktionen und Beobachtungslisten sowie zum Schutz vor Negativberichterstattung in Medien. Mithilfe von maschinellem Lernen (ML) und Natural Language Processing (NLP) erstellt die Screening-Engine höchst genaue Filter und genaues Name Matching, um die betriebliche Effizienz zu optimieren und falsche positive Treffer um bis zu 90 zu reduzieren. Grundlage für die Screening-Engine ist die GRID-Datenbank von RDC, die größte kuratierte, risikorelevante Datenbank auf dem Markt. GRID enthält über 9 Millionen kuratierte Risikoprofile, die aus mehr als 200.000 Quellen aus über 200 Ländern in 77 Sprachen erstellt und täglich aktualisiert werden. Darüber hinaus bietet RDC automatisierte, tägliche Portfolio-Überwachung, sodass ein regelmäßiges, erneutes Screening des Portfolios entfällt.

"RDC bietet weltweit vertretenen Banken, Finanzinstituten und anderen multinationalen Organisationen KYC/AML-Screening-Lösungen der Weltklasse, die sie über mehrere Jahre nutzen können", erklärte Tom Walsh, CEO von RDC. "Wir fühlen uns durch die Bewertung als ein führender Anbieter im IDC MarketScape-Bericht geehrt. Dies ist eine Anerkennung aller RDC-Mitarbeiter, die unsere Kunden dabei unterstützen, ein einziges, kritisches Ziel zu erreichen: die kriminelle Unterwanderung der weltweiten Finanzsysteme zu verhindern."

Über IDC MarketScape:

Das IDC MarketScape Analysemodell soll eine Marktübersicht zur Wettbewerbstauglichkeit der Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) bieten. Die Forschungsmethodik nutzt eine strenge Scoring-Methode basierend auf quantitativen und qualitativen Kriterien. Die Ergebnisse werden in einer grafischen Abbildung zusammengefasst, die die Marktposition jedes Anbieters zeigt. IDC MarketScape liefert damit einen klaren Rahmen, in dem Produkt- und Lösungs-Portfolios, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und künftige Erfolgsfaktoren für IT- und Telekommunikationsanbieter verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologieeinkäufern eine 360-Grad-Einschätzung zu Stärken und Schwächen aktueller und künftiger Anbieter.

QUELLE: IDC MarketScape: "Worldwide Know-Your-Customer Solutions in Financial Services 2018 Vendor Assessment" von Steven D'Alfonso und Karen Massey, Sep 2018, IDC Dokument Nr. US44292018

Über RDC

Regulatory DataCorp, Inc. (RDC), der Anbieter von Smarter ScreeningTM, verhindert die kriminelle Unterwanderung der weltweiten Finanzsysteme durch Bereitstellung von leistungsstarkem, automatisiertem, intelligentem Kunden-Screening und entscheidungsbereiten Daten. Damit können globale Organisationen verbotene/verdächtige Einheiten identifizieren, ihren Schutz vor Betrug stärken, die Einhaltung regulatorische Bestimmungen sicherstellen, den Lieferketten- und Anbieterrisikoschutz verwalten und ihren Markenschutz optimieren. Mit der weltweit größten, offenen risikorelevanten Datenbank unterstützt RDC die Stärkung von KYC/AML-Maßnahmen, den Schutz politisch exponierte Personen (PEP), von Informationen über Schwellenmärkte, Schutz vor Korruption, Betrug und Kriminalität sowie Screening und Überwachung von Lieferanten für zahlreiche, weltweit angesiedelte Kunden. RDC wurde von 20 weltweit führenden Finanzinstitutionen gegründet und ist heute ein Portfoliounternehmen von Vista Equity Partners. Weitere Informationen über RDC erhalten Sie per E-Mail an info@rdc.com oder besuchen Sie www.rdc.com.

