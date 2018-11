Nach einem Gespräch mit Industrievertretern will der Bundeswirtschaftsminister noch weitere Einzelheiten zu einer möglichen Batteriezellfertigung im Gigawattmaßstab in Deutschland verkünden. Er betonte mehrfach die Bedeutung und Dringlichkeit des Vorhabens für die Wirtschaft in Deutschland und Europa, um sich nicht komplett von Asien oder den USA abhängig zu machen.Auf der "Vernetzungskonferenz Elektromobilität 2018" hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Morgen in Berlin die ersten Details zu seinen Vorstellungen, wie Europa und Deutschland eine Batteriezellfertigung im Gigawattmaßstab ...

