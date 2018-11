Die Wall Street dürft nach den deutlichen Abgaben am Vortag am Dienstag mit leichten Zugewinnen starten. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich vorbörslich um 0,2 Prozent. Konjunkturseitig stehen keine Veröffentlichungen an.

Unter den Einzelwerten gewinnen Home Depot nach Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal vorbörslich 2,4 Prozent hinzu. Die Baumarktkette hat ihre Gewinnprognose für 2018 angehoben.

Kellogg hat angekündigt, die Geschäftsbereiche Keks und Fruchtsnacks zu verkaufen, um sich mehr auf die Kernprodukte zu konzentrieren. Zudem sollen in Nordamerika die Segmente Frühstücksflocken, Snacks und Tiefkühlkost in eine Einheit zusammengefasst werden, dies beinhalte auch den Vertrieb. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel am Montag gab sie allerdings 1,1 Prozent ab.

Veritone konnte mit seinen Drittquartalszahlen den Markt überzeugen. Auch diese Aktie wird noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft legte sie aber 9,5 Prozent zu. Ebenfalls nicht gehandelt werden EverQuote. Der Dienstleister für Autoversicherungen hatte im dritten Geschäftsquartal einen Verlust geschrieben. Nachbörslich knickte die Aktie um 16 Prozent ein.

November 13, 2018

