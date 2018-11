München - ABBYY, ein globaler Anbieter von Lösungen und Services für Content Intelligence, und Synpulse, ein etabliertes, international tätiges Management-Consulting-Unternehmen und Partner renommierter Finanzdienstleister (Banken und Versicherungen) auf nationaler und globaler Ebene, kündigen eine Partnerschaft an, um Unternehmen bei der Prozessautomatisierung der Verarbeitung großer Datenmengen zu unterstützen.

Synpulse unterstützt seine Kunden bei der digitalen Transformation mit der Erarbeitung von Strategien und deren operativer Umsetzung bis hin zur technischen Implementierung. Das Beratungsunternehmen hat sein Geschäft mit Banken, Versicherungen und weiteren Unternehmen im Bereich Robotic Process Automation (RPA) in den beiden letzten Jahren deutlich ausgebaut. Mit der Integration der innovativen Automatisierungs-Lösungen von ABBYY erweitert der Managementberater sein Portfolio technologischer Lösungen für Kunden: ABBYY ermöglicht mit seinen intelligenten Erfassungslösungen im Zusammenspiel mit RPA-Technologien komplementärer Partner wie UiPath oder BluePrism unschätzbare Optimierungsmöglichkeiten für Geschäftsprozesse.

Umwandlung unstrukturierter Inhalte in strukturierte

Durch die Implementierung von ABBYY FlexiCapture sind Unternehmen in der Lage, einen der aufwendigsten und zeitintensivsten Abläufe zu automatisieren: nämlich die Umwandlung unstrukturierter Inhalte in strukturierte, ...

