Goldman Sachs erhielt für seine Arbeit am malaysischen Staatsfonds rund 600 Millionen Dollar. Das Geld will sich das Land jetzt von der Investmentbank zurückholen.

Malaysia hat in der Korruptionsaffäre rund um den Staatsfonds 1MDB scharfe Kritik an der US-Investmentbank Goldman Sachs geübt. "Es gibt Beweise, dass Goldman Sachs Dinge getan hat, die falsch sind", sagte der malaysische Regierungschef Mahathir Mohamad dem Fernsehsender CNBC in einem Interview. Offensichtlich sei man von Goldman-Sachs-Bankern "betrogen" worden. Die Verfahren der Bank zur Überwachung der Regeln (compliance) "arbeiten nicht sehr gut".

Ein Goldman-Sachs-Sprecher in Hongkong wollte sich zu dem Interview nicht äußern. Der inzwischen abgewählte malaysische Ministerpräsident Najib Razak hatte 1MDB 2009 zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung aufgelegt. Das US-Justizministerium mutmaßt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...