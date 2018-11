Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat AMS nach der Gewinnwarnung von Lumentum von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 80,00 auf 23,60 Franken gesenkt. Nachdem der Lieferant von Laserdioden für Apples Gesichtserkennungstechnologie in den iPhones gewarnt habe, sei auch der Hersteller der 3D-Sensoren höchst gefährdet, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage der Amerikaner dürfte schwächer sein als bisher gedacht./ag/la Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2018-11-13/13:12

ISIN: AT0000A18XM4