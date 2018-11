Konzernchef Carsten Spohr hat die Lufthansa mit Tricks und Talent zu der beherrschenden Airline in Mitteleuropa ausgebaut. Jetzt müssen sich Firmenkunden auf höhere Preise einstellen.

Carsten Spohr muss in einem Konferenzraum der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Airport gesessen haben, zwischen Innengärten mit Palmen und exotischen Bäumen, als er zum großen Paukenschlag ausholt. In einer Telefonkonferenz erklärt der 51-Jährige Ende Oktober die jüngsten Quartalszahlen von Europas größter Airline. Es läuft gut, die Lufthansa wächst. Trotz Chaos-Sommer. Dann kündigt er im Ruhrpott-Akzent etwas an, das Deutschlands Flugmarkt nachhaltig verändern wird. "Wir müssen die gestiegenen Kosten in den Ticketpreisen abbilden", sagt der Manager, mit Betonung auf "müssen". Er wolle das Ticketangebot kappen - "vor allem am unteren Ende der Preisspanne".

Preiserhöhungen sind normalerweise kein Grund für Unruhe in einer Branche, eher freuen sich die Wettbewerber. Bei den Airlines ist das anders. Das Limit bei den Schnäppchentickets ist Ausdruck der neuen Marktmacht der Lufthansa. Die Airline läutet eine Zeitenwende im europäischen Flughimmel ein. Sie ist die erste in Europa, die sich zutraut, Preise signifikant anzuheben. So etwas gibt es bislang nur in den USA, wo sich vor einem Jahrzehnt nach vielen Insolvenzen ein Oligopol von fünf Fluggesellschaften gebildet hat. Dort ist Fliegen zum teuren Vergnügen geworden. Das blüht nun auch in Europa - die Lufthansa fliegt voran.

Möglich ist das, weil die Airline unter Spohrs Führung eine regelrechte Festung aufgebaut hat - und ihren Luftraum geschickt verteidigt: indem sie den Flugplan auf Kante näht, Wettbewerber hart angeht, den Ticketverkauf optimiert und der Politik altruistisches Verhalten vorspielt. Die Folge von Tricks und Talent ist ein Quasimonopol auf wichtigen Inlandsverbindungen und viel Marktmacht auf der Kurzstrecke im deutschsprachigen Raum. Die Airline-Gruppe mit den Marken Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels kommt inzwischen auf einen Marktenteil von 48 Prozent - Tendenz steigend (siehe Grafik unten).

Auf den ersten Blick kann sich die Lufthansa Preistreiberei gar nicht leisten. "Für unmöglich", hält Dimitrij Gerogiannis, Chef des griechischen Lufthansa-Partners Aegean Airlines, höhere Ticketpreise: "Ich denke, dass sie bei Lufthansa selbst nicht daran glauben." Alle Fluglinien hätten zu viele Maschinen bestellt, der Wettbewerb sei brutal. Lufthansa belaste "die armselige Integration von Air Berlin", sagt Andrew Lobbenberg von der Investment-Bank HSBC. Die Lufthansa hatte vor rund einem Jahr 84 Maschinen der damaligen deutschen Nummer zwei übernommen. Mehr schlecht als recht.

Doch möglicherweise hat die Lufthansa Probleme bewusst in Kauf genommen. Innerhalb des Konzerns sieht man sich jedenfalls als nahezu unantastbar. Ein Manager eines Konkurrenten, der seit Jahren mit Spohr eng zusammenarbeitet, sagt: "Carsten kündigt höhere Preise nicht an, weil er will oder muss, sondern weil er kann." Dessen Selbstbewusstsein speist sich aus der Erkenntnis, dass der Kranich den deutschen Luftraum zum Herrschaftsgebiet ausgebaut hat. Wettbewerber können oder wollen das nicht.

1. Flugplan auf Kante

Die Lufthansa verteidigt ihr Revier notfalls unter Inkaufnahme von Nachteilen für Kunden. Dazu hat die Airline einen Flugplan ohne viel zeitliche Puffer konstruiert. Möglichst viele Flüge, wenig Zeit dazwischen. Der Grund: Laut Luftfahrtrecht darf eine Linie Slots für Starts und Landungen nur behalten, wenn sie diese im Schnitt zu 80 Prozent innerhalb der Saison nutzt. Eine Analyse der WirtschaftsWoche des Sommer-Flugplans 2018 zeigt, dass die Verteidigung der Slots offenbar Priorität hatte.

So setzte die Airline für Flüge etwa ...

