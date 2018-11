Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 70 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Counihan passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie neben den jüngsten Ergebnissen auch an eine insgesamt gesunkene Branchenbewertung an./ag/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0117 2018-11-13/13:27

ISIN: DE0005470405