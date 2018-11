BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland werden sich nach Erwartung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um die Jahreswende mindestens drei Konsortien für eine Batteriezellfertigung bilden. Förder- und Standortentscheidungen sollten "bis Ende des ersten Quartals" fallen. "Dann kann man ab 2021 davon ausgehen, dass die ersten Produktionslinien verfügbar sind", sagte Altmaier bei einer Pressekonferenz. Er könne dies zwar "nicht mit Brief und Siegel für die beteiligten Unternehmen sagen", gehe aber davon aus, "dass man das in einem Zeitraum von zwei Jahren hochfahren kann".

Altmaier sprach nach einem Gespräch mit Industrievertretern im Rahmen der "Vernetzungskonferenz Elektromobilität" in Berlin von einem "wachsendem Interesse" zur Beteiligung an einer Batteriezellenfertigung. Mehrere Gruppen seien dabei, sich zu bilden - und zwei der drei sich herausbildenden Konsortien bestünden aus deutschen Unternehmen und internationalen Partnern. Die Namen interessierter Firmen wollte der Wirtschaftsminister aber nicht nennen.

Im Bundeshaushalt stehe 1 Milliarde Euro bereit, um die Bildung von Konsortien zur Batteriezellfertigung in Deutschland zu unterstützen, bekräftigte Altmaier. "Das ist in der Bundesregierung abgestimmt", sagte er. Um die Produktion eines Konsortiums in Gang zu bringen, seien an die 500 Millionen Euro nötig, die "zu einem gerechtfertigten Teil bezuschusst werden" sollten. Dies werde "ganz ähnlich sein" wie jüngst bei einer Halbleiterfabrik von Bosch mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag an Zuschuss. Pro Konsortium seien damit "zwischen 1.000 und 2.000 Arbeitsplätze" verbunden.

Über die Fertigungsstandorte soll nach den Worten Altmaiers gemeinsam mit den Konsortien entschieden werden. Der CDU-Politiker ging davon aus, dass es mehrere Standorte geben wird. "Dann heißt es nicht entweder Lausitz oder Rheinisches Revier." Die Förderung sei nach den europäischen Regeln erlaubt, betonte er. Die EU-Kommission habe aber deutlich gemacht, dass dafür neben einem innovativen Charakter auch eine grenzüberschreitende Aufstellung der Konsortien von Bedeutung sei. Hierfür sah Altmaier "unterschiedliche Kooperationsformen", so die Produktion bestimmter Teile einer Batterie oder aber unterschiedlicher Produktionslinien in verschiedenen Ländern.

Der für die Energieunion zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, begrüßte bei derselben Pressekonferenz Altmaiers Ankündigung der Milliarden-Förderung aus dem Bundeshaushalt. Er sprach von "sehr klaren Konturen mindestens drei möglicher Konsortien", die wichtige Marktakteure werden könnten. Besonders strich Sefcovic die Bedeutung der Batteriezellfertigung für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa heraus.

In seiner Rede bei der vom Wirtschaftsministerium organisierten Konferenz hatte Altmaier zuvor bereits schnelle Maßnahmen zum Ausbau einer eigenen Batteriezellproduktion gefordert und das Ziel ausgegeben, "bis 2030 ein Drittel des weltweiten Bedarfs an Batterien mit eigenem Wissen und aus deutscher und europäischer Produktion zu decken". Sefcovic hatte betont, die EU wolle "die besten Batterien des Planeten" produzieren und ein Projekt wie seinerzeit den Airbus in der Luftfahrttechnologie vorantreiben.

Die fünf deutschen Wirtschaftsweisen hatten hingegen vergangene Woche gemahnt, die Regierung solle auf eine "lenkende Industriepolitik" verzichten und dabei insbesondere die Pläne zur Unterstützung der Batteriezellfertigung kritisiert. Ihr Vorsitzender Christoph M. Schmidt hatte betont, niemand wisse, wie die Mobilität der Zukunft aussehen werde. "Deswegen ist Technologieoffenheit sehr wichtig", so der Wirtschaftsprofessor.

November 13, 2018 07:22 ET (12:22 GMT)

