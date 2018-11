So schnell wie möglich möchte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, dass auch in Deutschland die Batteriezellproduktion anläuft. Seiner Meinung nach könnte es in drei Jahren soweit sein.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet ab 2021 mit dem Start einer Batteriezellproduktion in Deutschland. "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...