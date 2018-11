Frist für Anpassung des italienischen Haushalts endet heute DE30 versucht 11.400 Punkte-Marke zu überwinden Bayer steigt nach starkem Quartalsbericht

Bei den meisten europäischen Börsen waren am Dienstag in den ersten Handelsminuten Gewinne zu beobachten. Die größten Zuwächse erzielten deutsche und belgische Aktien, während die Aktien aus Polen und Russland am meisten zurückblieben. Bis auf Raffinerien eröffneten alle Sektor-Subindizes des STOXX Europe 600 höher. Auf der anderen Seite waren Bergbauunternehmen zu Beginn der Sitzung die größten Outperformer.

Der DE30 versucht einige Verluste des gestrigen starken Ausverkaufs auszugleichen und wird nun in der Nähe der 11.400 Punkte gehandelt. Sollte dem deutschen Leitindex ein Anstieg gelingen, könnte sich ein höheres Tief abzeichnen und auf eine Trendumkehr einleiten. Quelle: xStation 5 Die italienische Regierung muss bis heute Mitternacht der EU-Kommission ihren überarbeiteten Haushaltsentwurfs vorlegen. Während sich die populistische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega den europäischen Behörden zu widersetzen scheint, tauchten wiederum ...

