Zycus, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für Source-to-Pay-Procurement, ist bestens auf seine Rolle als Aussteller/Sponsor in Kooperation mit T-Systems auf dem 53.BME Symposium Einkauf Logistik vorbereitet. Das Symposium findet vom 14.bis 16.November 2018 im Hotel InterContinental Berlin, Deutschland, statt.

Mehr als 2.000 Einkaufsentscheider, Supply Chain Manager und Logistiker aus den verschiedensten Branchen, über 100 Aussteller auf der begleitenden Messe und rund 120 Sprecher präsentieren aktuelle Fallstudien und ihre Zukunftsvisionen auf dem Fachkongress.

Dixit Jasani, VP Sales BD von Zycus, kommentierte das Event: "Das BME Symposium ist eine ausgezeichnete Plattform, um sich über aktuelle Trends in der Einkaufs- und Logistikbranche Europas zu informieren, Einkaufsentscheider zu treffen und zu vermitteln, wie Unternehmen ihre Einkaufsprozesse mit der Zycus Suite optimieren können."

Als Aussteller und Sponsor will Zycus seine Suite an Stand A14 präsentieren. Interessenten können sich dort Lösungen auf Deutsch oder Englisch vorführen lassen. Außerdem organisiert das Unternehmen auf Anfrage Meetings mit dem Zycus Senior Management, in denen Messebesucher die Produkte ausführlicher kennen lernen können. Vereinbaren Sie bitte einen Termin per E-Mail unter europe@zycus.com.

Darüber hinaus verteilt Zycus Kopien des Forschungsberichts "Pulse of Procurement 2018" an seinem Stand. In diesem Bericht geben über 500 Fachleute Einblicke in die Trends und Prioritäten der Branche.

Um mehr über die Veranstaltung zu erfahren, spielen Sie das Video unter diesem Link ab: https://zyc.us/2zJOiRS

Über den BME

Der 1954 gegründete Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME)ist der Fachverband für Einkäufer, Supply Chain Manager und Logistiker Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Mitglieder, die allen Branchen und Sektoren angehören: beispielsweise der Industrie, dem Handel, den öffentlichen Einrichtungen oder dem Finanzbereich. Zu unseren Zielen gehören der Transfer von Know-how durch einen ständigen Erfahrungsaustausch, die Aus- und Weiterbildung von qualifiziertem Personal und die wissenschaftliche Arbeit an neuen Methoden, Verfahren und Techniken. Außerdem unterstützt der BME seine Mitglieder bei der Erschließung neuer Märkte und gestaltet wirtschaftliche Prozesse und globale Entwicklungen mit.

Über Zycus

Zycus ist ein führender, weltweit agierender Anbieter einer Ende-zu-Ende Source-to-Pay Suite von Softwarelösungen für den Einkauf. Zu unserem umfassenden Produktportfolio gehören Anwendungen sowohl für die strategischen als auch für die operativen Aspekte der Beschaffung. Weitere Informationen über Zycus finden Sie unter www.zycus.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113005692/de/

Contacts:

Zycus Inc.

Harshada Rajput,

Senior Executive Marketing

harshada.rajput@zycus.com