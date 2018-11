Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) gibt heute den Abschluss ihrer am 25. Oktober 2018 angekündigten Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital gegen Bareinlagen bekannt. Die Anzahl der Aktien der Gesellschaft hat sich durch das öffentliche Angebot neuer Aktien gegen Bezugsrechte von 73.085.728 um 34.512.703 auf 107.598.431 erhöht. Der Bruttoemissionserlös beträgt ca. EUR 150,1 Millionen. Der Bezugspreis betrug EUR 4,35 je Aktie, und 54,83% der Bezugsrechte wurden ausgeübt. Die restlichen neuen Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet wurden, werden an die AEPF III 15 S.à r.l. verkauft, wodurch sich ihr Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auf rund 64,07% erhöht. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung - nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang ...

