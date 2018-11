Beim Sportartikel-Hersteller Puma in Herzogenaurach gehören kurze Wege und eine effektive Zusammenarbeit zur Unternehmenskultur. So nutzen die Mitarbeiter seit kurzem eine firmeneigene Brücke aus Stahl und Glas. Sie verbindet das bestehende Hauptquartier »PumaVision Headquarters« mit dem Verwaltungsneubau »PumaVision II« auf der anderen Seite der Stadtautobahn. An die ganzjährige Sicherheit im Straßenverkehr haben die Planer gedacht: Ein Frostfreihaltungssystem von AEG Haustechnik verhindert im Winter die Bildung von Eiszapfen, die auf die Straße oder die Gehwege herabfallen könnten.

173?t Gewicht, eine Spannweite von 85?m, getragen von einem 37?m hohen Stahlpylon und zwölf Stahlseilen, die die enormen Lasten ableiten - die Brücke ist sowohl architektonisch als auch statisch eindrucksvoll (Bild?1). Als Skywalk gehört sie zum Innenraum, 9?m über der Herzogauracher Stadtautobahn schwebend. Für die technische Detailplanung und Umsetzung des Bauwerks arbeitete das Architekturbüro Krex Architekten aus Nürnberg eng zusammen mit dem Ingenieurbüro HTP Haustechnik Projekt GmbH aus Nürnberg und Stahlbau Lamparter aus Kaufungen. Die Brücke wurde in vier vormontierten Schüben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...