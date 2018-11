Unter den genehmigten Verordnungen sind neue Richtlinien für erneuerbare Energien und Energieeffizienz in den EU-Mitgliedsstaaten enthalten. Sie sollen ermöglichen, dass Europa seine Klimaschutzziele und Zusagen aus dem Pariser Abkommen bis 2030 einhält.Das EU-Parlament hat am Dienstag die neuen Richtlinien für erneuerbare Energien, Energieeffizienz und die Governance der Energieunion verabschiedet. Dies sei ein wichtiger Schritt, um in der Europäischen Union und den Mitgliedsstaaten, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu vollziehen sowie die Klimaschutzziele und Zusagen aus dem Pariser Abkommen ...

