Die erzielbare Auflösung und Messgenauigkeit von Radarsystemen, Analyse- und Messgeräten wird maßgeblich vom Phasen- und Amplitudenrauschen der notwendigen Hochfrequenzsignale dieser Systeme bestimmt. In Kommunikations- und Verteilsystemen für Unterhaltungsmedien (Satellitenübertragung, extraterrestrische Fernsehübertragung…) werden wachsende Datenraten benötigt. Dies macht extrem rauscharme Systemtakte und Hochfrequenzträgersignale notwendig. In vielen Fällen können die Rauscheigenschaften von Hochfrequenzsignalen direkt mit dem Spektrumanalysator gemessen werden. Dazu steht eine breite Palette professioneller Geräte zur Verfügung. Reicht die absolute Messgenauigkeit allerdings nicht mehr aus, und muss zudem analysiert werden, ob Phasen- (FM) oder Amplitudenrauschen (AM) vorliegt, dann muss auf ein aufwendigeres Messfahren mit Korrelationsanalysatoren zurückgegriffen werden.

Additive Phasenrauschmessungen, das Messprinzip

Rauschsignale sind zeitlich zufällig und statistisch verteilt auftretende Störungen von Spannungen und Strömen. Betrachtet man ein Hochfrequenzsignal mit einer gegebenen Frequenz, können die Rauschanteile in einen Amplituden- und einen Phasenrauschanteil getrennt werden. Bild 1 zeigt am Beispiel eines sinusförmigen Hochfrequenzsignals den Einfluss einer Amplitudenmodulation. Die blaue Kurve ist das modulierte Signal im Vergleich zum grau gezeichneten idealen Signal. Die Phase als Funktion der Zeit des modulierten 1 GHz Signals entspricht exakt der Phase des idealen Signals. Die Amplitude ist jedoch zeitabhängig geworden.

Bei der Phasenmodulation (Bild 2) bleibt die Amplitude zeitlich gesehen konstant und es kommt zu einer Zeitabhängigkeit der Phase. In gleicher Weise wie bei der gezielten Modulation bewirken die Rauscheinflüsse in einer praktischen Schaltung ähnliche Modulationen, nur dass dabei über alle Frequenzen und Zeitbereiche eine statistische Überlagerung aller Amplituden- und Phasenmodulationsstörungen stattfindet.

