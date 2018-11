Berlin (ots) -



Bei der Night of Cultural Brands der diesjährigen Kulturmarken-Awards am 12. November 2018 im Berliner Radialsystem wurde MUTIK als "Europäisches Bildungsprogramm des Jahres" mit der Aurica® ausgezeichnet. Thomas Helfrich, Leiter Bayer Kultur, hielt die Laudatio und übergab Ivana Scharf, stellvertretend für das gesamte Team von MUTIK, den Preis. Die Jury lobt "die Leidenschaft, mit der MUTIK Akteurinnen und Akteure aus Kultur, Bildung und Politik bei der Veränderung von Schule durch und mit Kunst und Kultur unterstützt und damit Schülerinnen und Schüler das Erleben von Kunst und Kultur ermöglicht." Der Kulturmarken-Award ist der wichtigste Preis im Kulturmarkt. Er wird von einer 39-köpfigen Expertenjury in neun Wettbewerbskategorien an Bewerber*innen aus ganz Europa vergeben.



Das Ziel von MUTIK ist Kulturelle Bildung für alle Schüler*innen in Deutschland, denn kreatives Lernen in künstlerischen Prozessen ermutigt, sich auf Neues einzulassen und sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Ivana Scharf, Mitglied der Geschäftsleitung, betont "Kunst macht mutig, wenn Schüler*innen sich gemeinsam in künstlerisch-kreativen Prozessen erproben und herausfinden, wo ihre Stärken und Talente liegen, die sonst im Unterricht womöglich verborgen bleiben. Sie arbeiten selbstbestimmt, gehen an Grenzen und über diese hinaus. Sie erfahren genau die kreativen Fähigkeiten, die es in unserer sich schnell verändernden Gesellschaft heute mehr denn je braucht. Das macht aus Schulen kreative Lernorte, an denen Schüler*innen ihr individuelles Potential erkennen und entfalten."



Als Partnergesellschaft der Stiftung Mercator gestaltet MUTIK bundesweite Netzwerkprojekte im Bereich Kultureller Bildung. "Wir gratulieren MUTIK zu diesem Erfolg. Er ist eine schöne Bestätigung dafür, dass die qualitativ hochwertigen und innovativen Projekte unserer Partnergesellschaft im Bildungssystem zunehmend bedeutsam sind.", sagt Winfried Kneip, Geschäftsführer der Stiftung Mercator. Die Projekte gestaltet MUTIK gemeinsam mit Partner*innen aus Kultur, Bildung, Politik und Wirtschaft. Sie etablieren Kulturelle Bildung auf drei Ebenen: "Kulturagenten für kreative Schulen" bringt Kulturinstitutionen, Künstler*innen und Schulen zusammen. Mit Partner*innen aus Theater, Bildender Kunst, Literatur, Tanz und Musik erforschen die "Kunstlabore" was hohe Qualität künstlerischer Praxis in Schule ausmacht und entwickelt Materialien, die zur Nachahmung anregen. "Kreativpotentiale im Dialog" fördert die Verankerung von Kultureller Bildung im Schulsystem.



