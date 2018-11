Von Thomas Gryta

NEW YORK (Dow Jones)--General Electric will mit dem Verkauf von Anteilen des Ölfelddienstleisters Baker Hughes bis zu 4 Milliarden US-Dollar erlösen. Der US-Konzern will aber weiterhin eine Mehrheit an der Tochter halten.

Wie GE mitteilte, sollen bis zu 20 Prozent an Baker Hughes verkauft werden. Demnach plant der Konzern über eine Zweitplatzierung den Verkauf von bis zu 101 Millionen Baker-Hughes-Aktien. Der Ölfeldienstleister wolle davon rund 65 Millionen Anteile selbst übernehmen. Auf Basis des Schlusskurses der Aktie von Baker Hughes am Montag bei 23,64 Dollar ergibt sich ein Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Dollar.

GE darf sich bis Juli 2019 nicht von seinem Anteil an Baker Hughes trennen. Nach dem nun angekündigten Verkauf würde der angeschlagene US-Konzern noch eine Beteiligung von mehr als 50 Prozent halten.

November 13, 2018

