Frankfurt - Der Euro hat seine Talfahrt der vergangenen Handelstage gegenüber dem US-Dollar am Dienstag vorerst gestoppt und zu einer leichten Gegenbewegung angesetzt. Am frühen Nachmittag steigt die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,1271 US-Dollar und kostet mit zuletzt 1,1263 US-Dollar nur geringfügig weniger. Am Vorabend war der Kurs noch zeitweise bis auf 1,1216 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2017.

Zum Franken macht der Euro bei 1,1368 ebenfalls etwas Boden gut. Der US-Dollar ist dagegen mit 1,0092 Franken nahezu unverändert. Wie es in einem aktuellen Kommentar der deutschen Helaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...