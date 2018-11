Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die italienische Regierung im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission an ihre Verantwortung erinnert. Die Wirklichkeit könne sich niemand "wegreden", sagte Scholz beim "Wirtschaftsgipfel" der "Süddeutschen Zeitung" am Dienstag in Berlin mit Blick auf die hohe Staatsverschuldung Italiens. Das Land weist mit 2,3 Billionen Euro - das sind mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung - einen der größten Schuldenberge der Welt auf.

Er sei sich sicher, dass die Regierung in Rom wisse, dass die Haushaltsspielräume nicht besonders groß seien, sagte Scholz. Auf eine Frage zu möglichen finanziellen Sanktionen der EU-Partner gegen Italien ging er nicht konkret ein. Es sei ein "kluger" Diskussionsprozess begonnen worden, der nun fortgeführt werden solle. Er sei froh, dass die Debatte "sehr moderat" erfolge.

Italien provoziert eine weitere Eskalation mit der EU. Am Dienstag gab es bisher keinerlei Signale, dass die populistische Regierung im Streit um die hohe Neuverschuldung einlenkt. Die Kommission hatte den Budgetentwurf aus Rom in einem historisch einmaligen Schritt vor drei Wochen abgelehnt und eine Überarbeitung gefordert. Die Frist für eine Antwort an die Brüsseler Behörde läuft um Mitternacht aus./hoe/DP/tos

