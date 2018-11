Im Nordosten Malis ist es in der Nähe zum UN-Camp zu einen Attentat gekommen. Kurz vorher bekräftigte Von der Leyen noch die Arbeit der Bundeswehr in der Region.

Ein Selbstmordattentäter hat vor dem Besuch der Verteidigungsministerinnen Deutschlands und Frankreich im Nordosten Malis eine zivile Hilfsorganisation angegriffen und zwei Menschen getötet. Bei dem Angriff am Montagabend in Gao - wenige Kilometer entfernt vom Camp der UN-Truppe Minusma - wurden zudem etwa 30 Menschen verletzt, darunter 10 Kinder.

Ursula von der Leyen und ihre französische Kollegin Florence Parly bekräftigten am Dienstag in Gao die deutsch-französische Zusammenarbeit in dem westafrikanischen Land. "Wir stehen für Sicherheit, Ausbildung und die wirtschaftliche Entwicklung in der Sahel-Region", sagte von der Leyen.

Deutschen Soldaten rückten nach dem Anschlag aus und sicherten die Evakuierung ab, wie ein ...

