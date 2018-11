Schanghai (ots/PRNewswire) - Auf der ersten China International Import Expo (CIIE), der weltweit ersten nationalen Ausstellung zum Thema Import, die am 5. November 2018 in Schanghai begonnen hatte, haben Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (Hainan Airlines) und Rolls-Royce Ltd., einer der drei größten Hersteller von Flugzeugmotoren der Welt, einen Vorvertrag über den Kauf von Motoren unterzeichnet. Es wird erwartet, dass durch den Vorvertrag eine produktive Beziehung zwischen den beiden Unternehmen gefördert wird.



"Dieser Vorvertrag sorgt für eine weitere Verstärkung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit und für eine Vertiefung unseres freundschaftlichen Verhältnisses mit Rolls-Roye", sagte ein Sprecher von Hainan Airlines. "Hainan Airlines beging im vergangenen Jahr das 10. Jubiläum der Zusammenarbeit mit Rolls-Royce und sieht einer noch engeren Zusammenarbeit mit dem Motorenlieferanten in den Bereichen Zivilluftfahrt, Führungsausbildung und Managementtraining entgegen."



"Wir freuen uns über den Vorvertrag mit Hainan Airlines über den Motorenkauf und die Bereitstellung von TotalCare-Services auf der CIIE. Durch den Vorvertrag wurde unsere langfristige Geschäftsbeziehung mit der chinesischen Fluggesellschaft gefestigt", sagte Paul Freestone, Senior Vice President, Customers, Civil Aerospace bei Rolls-Royce. "Im weiteren Verlauf engagiert sich Rolls-Royce dafür, die Bedürfnisse des chinesischen Marktes für Zivilluftfahrt zu bedienen und einen größeren Wert für die Kunden durch das Bereitstellen fortschrittlicher Produkte und innovativer Dienstleistungen zu schaffen."



