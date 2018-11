Die Inflation ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent gestiegen - 10-Jahres-Hoch! Einen ähnlich hohen Wert (2,8 Prozent) zeigte die Teuerungsrate zuletzt im September 2008 an. In der Folge nerven hohe Spritpreise und Mini-Zinsen der Finanzinstitute. Im Vergleich zum September 2018 stieg der Verbraucherpreisindex im Oktober 2018 um 0,2 Prozent an, meldete das Statistische ...

