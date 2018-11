Die US-Bank JPMorgan hat Lumentum nach der deutlichen Senkung der Quartalsprognose von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 50 US-Dollar gesenkt. Dies verdeutliche die Probleme der Apple-Lieferanten mit der Strategie des iPhone-Herstellers, Premiumpreise über höhere Absätze zu stellen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die deutlich geringere Umsatzerwartung von Lumentum habe mit Lagerbeständen an 3D-Sensor-Kompenten bei Apple genauso zu tun, wie mit geringeren Absatzerwartungen für das neu gestartete Modell XR./ag/ajx Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

