Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will sich eine Änderung des Wahlrechts, um den Frauenanteil im Bundestag erhöhen. Zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts in Deutschland nannte die Ministerin in einem Interview mit der Bild am Sonntag verschiedene Möglichkeiten, wie sich künftig mehr politische Ämter mit Frauen besetzen ließen.

Der Beitrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...