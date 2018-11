Die Sparkassen in Deutschland sind im Umbruch. Provinzbanken vereinen sich. Gleichzeitig steht eine Mega-Fusion der Landesbanken bevor.

Während die deutschen Sparkassen über den Zusammenschluss einiger ihrer Spitzeninstitute nachdenken, bei dem eine Bank mit einer Bilanzsumme von rund 700 Milliarden Euro entstehen könnte, sind Fusionen in anderen Teilen der Finanzgruppe längst an der Tagesordnung. Auch derzeit verhandeln die Eigner mehrerer Institute über Zusammenschlüsse.

Besonders den Sparkassen selbst ist es in der Vergangenheit schon häufig gelungen, einen Partner innerhalb der Gruppe zu finden. Deutschlandweit sank daher die Anzahl der Sparkassen seit dem Jahr 2000 von damals 562 auf derzeit noch 385. Das ist ein Rückgang um rund ein Drittel. Hinter vielen der Zusammenschlüssen standen Bemühungen, höhere Kosten aus Regulierung und Digitalisierung abzufedern.

"Es hat bereits erhebliche Konsolidierungen bei den Sparkassen innerhalb der Gruppe gegeben", erklärte Sam Theodore, Chef für Financial Institutions Ratings bei der Scope Ratings GmbH in Berlin. Das sei jedoch noch nicht genug. Er plädierte für weitere Fusionen bei den Sparkassen und in anderen Teilen der Gruppe, zu der unter anderem auch Versicherer, Bausparkassen und der Asset-Manager DekaBank gehören.

Chancen dafür gibt es viele. In Niedersachsen steht die kleinste Sparkasse der Republik vor einem Zusammenschluss mit gleich drei Schwester-Instituten. Und in Nordrhein-Westfalen verhandeln die Eigner zweier öffentlicher Versicherer namens Provinzial, die aber unabhängig voneinander sind, über eine Fusion. Ein Gelingen der Zusammenschlüsse gilt nicht als sicher.

Mit einer Bilanzsumme von nur 132 Millionen Euro war die Stadtsparkasse Bad Sachsa vergangenes Jahr die kleinste deutsche Sparkasse, zeigt die offizielle Statistik des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Sie betrieb eine Filiale und beschäftigte 39 Mitarbeiter.

Bei den drei Instituten, ...

