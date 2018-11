Unternehmen strebt Expansion im europäischen Markt als Schlüssel für das Gesamtwachstum an

GlobalLogic Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Produktentwicklung, teilte heute mit, dass Dr. Rolf Werner das Unternehmen fortan als Senior Vice President und Head of Europe unterstützen wird. In dieser neu geschaffenen Position wird Dr. Werner dafür zuständig sein, das Umsatzwachstum und die Expansion in der europäischen Region voranzutreiben.

"Wir freuen uns sehr, dass eine erfahrene Führungskraft wie Dr. Werner die Leitung unseres europäischen Geschäftsbereichs übernehmen wird", so Shashank Samant, CEO, GlobalLogic. "Mithilfe von Dr. Werners Erfahrung, Branchenkenntnis und guten Beziehungen kann GlobalLogic sein erfolgreiches europäisches Geschäft auf die nächste Ebene bringen. Dr. Werner wird uns in eine spannende neue Etappe unseres Wachstumswegs in Europa führen."

Dr. Werner ist in Deutschland ansässig und bringt einen reichen Erfahrungsschatz und Marktkenntnis in diese Rolle ein. Vor seinem Wechsel zu GlobalLogic fungierte er als Chairman of the Board und Head of Central Europe bei Fujitsu Technology Solutions, wo er dem Unternehmen zu beträchtlichem Wachstum bei gleichzeitiger Rentabilitätssteigerung verhelfen konnte. Vor seiner Zeit bei Fujitsu hatte Dr. Werner verschiedene Führungsrollen im Laufe seiner zwölfjährigen Karriere bei T-Systems inne. Zuletzt war er als Managing Director von T-Systems Multimedia Solutions, der Abteilung für digitale Transformation des Unternehmens, tätig. In dieser Eigenschaft führte er das Unternehmen zu herausragendem Wachstum und verdoppelte die Ertragskraft. Er gilt als führende Autorität für aufkommende Branchentrends und neue Technologie und ist ein gefragter Redner auf Konferenzen und Events auf der ganzen Welt. Er begann seinen beruflichen Werdegang im Bereich Unternehmensberatung. Dr. Werner promovierte 2003 in Betriebswirtschaft an der University of East London, Vereinigtes Königreich.

"Dies sind aufregende Zeiten in unserer Branche, da internationale Marken versuchen, sich mithilfe digitaler Technologie zu entwickeln und Innovationen vorzunehmen", sagte Dr. Rolf Werner, Senior Vice President und Head of Europe, GlobalLogic. "GlobalLogic ist dank seines Angebots an Design- und Technologieservices äußerst gut aufgestellt, um als bevorzugter Partner auf diesem Weg zu fungieren. Ich bin glücklich, nun zu diesem innovativen Unternehmen zu gehören, und freue mich darauf, den Marktanteil von GlobalLogic in Europa auszubauen."

Im August 2018 übernahm Partners Group, eine global tätige, auf Privatmarktinvestitionen spezialisierte Vermögensverwaltung aus dem schweizerischen Zug, von durch Apax Partners beratenen Fonds einen Anteil von 48 Prozent an GlobalLogic, was einem Wert von 2 Milliarden USD entspricht. Nach der Übernahme ist Partners Group neben dem existierenden Investor Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ein gleichberechtigter Gesellschafter. GlobalLogic ist in einer Zeit, da Unternehmen in jeder Branche versuchen, durch den Einsatz von digitaler Technologie neue Einkommensquellen zu erschließen, Kunden zu binden und effizienter zu werden, ein Vorreiter der digitalen Transformationsinitiativen. GlobalLogics digitale Produktentwicklungsdienstleistungen haben Kunden geholfen, Innovationen vorzunehmen und durch die Schaffung neuer Produkte und digitaler Erlebniswelten unter Verwendung der neuesten Technologie wettbewerbsfähiger zu werden.

Über GlobalLogic

GlobalLogic ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Produktentwicklung. Wir helfen unseren Kunden, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die Welt von heute zu entwickeln. Durch die Integration von strategischem Design, komplexer Technik und vertikaler Branchenkenntnisse zeigen wir unseren Kunden auf, welche Möglichkeiten sich ihnen bieten, und beschleunigen ihren Übergang in die digitale Geschäftswelt von morgen. Mit Hauptsitz in Silicon Valley unterhält GlobalLogic weltweit Zentren für Design und Engineering und unterstützt mit seinem profunden Know-how Kunden aus den Branchen Kommunikation, KFZ, Gesundheitswesen, Technologie, Medien und Entertainment, Fertigung sowie Halbleiter. www.globallogic.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

