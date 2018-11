VW muss die Anzahl seiner Batteriezellen aufstocken, um mehr E-Autos produzieren zu können. Dafür paktiert der Konzern mit einem weiteren Lieferanten.

Volkswagen holt den Batteriezell-Hersteller SK Innovation (SKI) als weiteren Lieferanten für Elektroautos an Bord. Der Konzern aus Südkorea werde den Kreis der bisherigen Zulieferer aus LG Chem, Samsung und CATL komplettieren, teilte Volkswagen am Dienstag mit. SKI solle den Bedarf für Nordamerika und einen Teil der Nachfrage für die Produktion von Elektro-Fahrzeugen in Europa decken.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...