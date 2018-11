=== *** 00:50 JP/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 3Q (11:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Venlo *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 3Q, Berlin 07:20 DE/Gesco AG, Ergebnis 1H, Wuppertal *** 07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 3Q (13:00 Telefonkonferenz), Aschheim *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (08:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate, Salzgitter 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 3Q, Pullach 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q, Neckarsulm *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q, Wien *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris 07:35 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach 07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q, Kopenhagen *** 08:00 DE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,3% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj 08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 3Q, Würzburg 08:40 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q, Nassau 08:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Deutschen Handelskongress (bis 15.11.), Berlin 09:00 DE/Euro Finance Week, Frankfurt 09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich *** 09:30 DE/Süddeutsche Zeitung, Abschluss Wirtschaftsgipfel (seit 12.11.), u.a. mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Bundesfamilienministerin Giffey (12:00), Bundeswirtschaftsminister Altmaier (14:00) und VDA-Präsident Mattes (14:30), Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Capital Markets Day *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesbank, PK zum Finanzstabilitätsbericht 2018, Frankfurt *** 11:00 EU/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,7% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,2% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+0,9% gg Vj 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Dortmund 13:00 FR/Bundestagspräsident Schäuble und der Präsident der französischen Nationalversammlung Ferrand, PK zur Vorstellung des Entwurfs für ein deutsch-französisches Parlamentsabkommen, Paris 13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q, New York 14:00 DE/Kabinettsklausur zum Thema "Digitalisierung" (bis 15.11.), Potsdam *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 16:30 US/IWF, Ergebnis der jährlichen Artikel-IV-Konsultationen zu Großbritannien 16:00 US/Fed, Anhörung von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC) vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington *** 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 19:00 DE/Linde plc, Ergebnis 9 Monate, München *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 23:00 US/Fed-Chairman Powell und Dallas-Fed-Präsident Kaplan, Diskussion über nationale und internationale Wirtschaftsfragen, Dallas *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage November - US/EU-Handelskommissarin Malmström, Gespräch mit dem US- Handelsbeauftragten Lighthizer zu Handelsabkommen, Washington *** - GB/Prudential plc, Interim Management Statement 9 Monate, London ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2018 09:29 ET (14:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.