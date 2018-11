Bielefeld (ots) - Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel warnt seine Partei vor einer übertriebenen Politik für Minderheiten.



"Der SPD sollten die US-Demokraten eine Warnung sein. Die Demokraten sind daran gescheitert, dass sie gedacht haben, die Summe der Politik für Minderheiten ergibt eine Mehrheit. Das ergibt sich aber nicht. Erst eine Politik für die Mehrheit in der Gesellschaft schafft politische Mehrheiten. Dann akzeptieren die Menschen, dass man auch Politik für Minderheiten macht", sagte Gabriel dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Mittwochausgabe).



"Ich kann der SPD nur davon abraten, sich in eine weitere Partei für Besserverdienende zu verwandeln, die jeden Tag eine neue Minderheit entdeckt, um ihr Gewissen zu beruhigen. Das haben wir Sozialdemokraten nicht nötig. Wenn wir Politik für die Mehrheit der Arbeitnehmer und Selbstständigen machen, werden die uns auch unterstützen, wenn wir uns um Minderheiten kümmern", sagte Gabriel weiter.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Thomas Hochstätter Telefon: 0521 585-261 t.hochstaetter@westfalen-blatt.de