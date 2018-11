Frankfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Abarth 124 Spider spielt neben Sting und Shaggy eine Hauptrolle im offiziellen Musikvideo ihres neuen Songs "Gotta Get Back My Baby" - der neuesten Single, die von Teflon (Wyclef Jean, Fat Joe, Ruff Ryders) und Martin Kierszenbaum (Sting, Mylène Farmer, Lady Gaga) koproduziert wurde und von ihrem Album 44/876 stammt, das 17 Wochen lang in den Billboard Reggae Charts war. Das offizielle YouTube-Musikvideo (https://youtu.be/DksVPWfxeUM), das binnen weniger Tage bereits mehr als 2,3 Millionen Views verzeichnete, wurde im Stile der Fernsehserie und des Spielfilms "Miami Vice" und "Bad Boys" der 80er und 90er Jahre unter der Regie von Michel Garcia gedreht. Das Video bringt Sting und Shaggy als zwei Detektive aus Miami zusammen, die ihren Captain davon überzeugen, dass sie "den Spider brauchen werden" - also seinen wertvollen Abarth 124 spider - um am South Beach die Überwachung "der gefährlichsten Frau des Landes" zu übernehmen. Was könnte da schon schief gehen?!



Die Marke Abarth unterstützt das Video auch weltweit über ihre digitalen und sozialen Kanäle, einschließlich in den USA auf Instagram, Twitter, Facebook und YouTube.



"Bei unseren Marketingaktivitäten über alle FCA-Marken hinweg, zielen wir weiterhin auf das Unerwartete ab. Hier eröffnet uns die spaßbetonte Persönlichkeit der Marke Abarth sicherlich die Möglichkeit, in unserem Herangehen an unsere musikalischen Partner etwas abenteuerlustiger und spielerischer zu agieren", sagte Olivier Francois, FCA Marketingchef und Leiter der Marke FIAT. "Der Abarth 124 Spider fühlt sich geehrt, in ihrem neuesten Musikvideo die Rolle eines Sidekicks für so legendäre und anspruchsvolle Künstler wie Sting und Shaggy spielen zu dürfen."



Sting & Shaggys Album 44/876 (Cherrytree/A&M/Interscope Records) steht ab sofort zum digitalen Download durch Streaming und digitale Abonnementdienste zur Verfügung. Das legendäre Duo hatte sich ursprünglich zusammengetan, um einen neuen Song aufzunehmen - "Don't Make Me Wait" (der auf Platz 1 der digitalen Billboard Reggae Single-Charts debütierte) - als Hommage an die karibischen Klänge, von denen sie beide beeinflusst wurden. Schließlich nahmen sie aber sogar ein ganzes Album voller fröhlicher und erhebender Melodien auf. Mit dem Titel beziehen sie sich auf die Telefonvorwahlen ihrer jeweiligen Länder (44 für Großbritannien, Stings Geburtsland, und 876 für Jamaica, Shaggys Heimat). Mit 44/876 soll die große Liebe des Duos zu Jamaica unterstrichen werden: Shaggys Geburtsort und der Ort, an dem Sting Klassiker wie "Every Breath You Take" geschrieben hat.



Sting und Shaggy haben ihre Zusammenarbeit auf eine Welttournee ausgedehnt. Dazu führen sie ihre eigenen Bands zusammen, um ihre größten Hits und neuen Songs vom 44/876 gemeinsam zu präsentieren. Weitere Informationen über ihre von der Kritik gefeierte 44/876 Welttournee finden Sie hier.



Über Sting



Dank seiner zahlreichen Hits bleibt Sting auch nach vielen Jahrzehnten seiner Karriere einer der weltweit berühmtesten Musiker. Sein Ruhm begann 1977 als Leadsänger und Bassist von The Police, mit der Sting einige der bemerkenswertesten Popsongs aufnehmen sollte, darunter "Roxanne", "Don't Stand So Close to Me" und "Every Breath You Take". Nach der Tournee im Rahmen des 1983 für den Grammy nominierten Albums Synchronicity startete Sting seine eigene, erfolgreiche Solokarriere, die er im Laufe der Jahre mit vielseitigen Songs wie "Fields of Gold" und "Desert Rose" aufgebaut hat. Vor dem Hintergrund einer blühenden Karriere, die ihn vom Radio über die Leinwand bis zum Broadway führte, erkundet der 16-fache Grammy-Preisträger heute weiterhin neues Terrain. Stings Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen wie beispielsweise dem Rainforest Fund, Amnesty International und Live Aid spiegelt die universelle Reichweite seiner Kunst wider. 1989 gründete Sting zusammen mit seiner Frau Trudie Styler den Rainforest Fund, um weltweit sowohl die Regenwälder als auch deren Ureinwohner zu schützen. www.sting.com



Über Shaggy



Der mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Künstler Shaggy verkörpert auf jeden Fall die Definition eines Renaissancemenschen, nicht zu vergessen seinen anhaltenden Erfolg im Bereich Reggae / Dancehall und seinen weltweiten Einfluss auf die Popmusik. Shaggy ist leidenschaftlicher Geschäftsmann und bescheidener Philanthrop. Der in Jamaika geborene amerikanische Reggaefusions-Sänger ist vor allem durch seine Singles "Boombastic", "It Wasn't Me" und "Angel" bekannt geworden. Shaggy hat zahlreiche Alben veröffentlicht, darunter das mit einem Grammy und Platin ausgezeichnete "Boombastic" (1995) und das Diamant-prämierte Album "Hot Shot" (2000). Hinzu kommt eine beeindruckende Chartliste einschließlich in den Rhythmic Charts Top 40, den Hot 100, den Billboard 200 u. v. a. In seiner illustren Karriere ist der internationale Superstar Shaggy neben einigen der größten Namen sämtlicher Musikgenres aufgetreten.



Über INTERSCOPE GEFFEN A&M:



Interscope Geffen A&M verbindet das Erbe von drei der einflussreichsten Plattenlabels der modernen Musikgeschichte und begann mit der Zusammenführung am 1. Januar 1999 eine neue musikalische Tradition: Unter der Leitung von John Janick, dem Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer, ist Interscope Geffen A&M einer der Marktführer im weltweiten Musikgeschäft und entwickelt chart-stürmende Künstler in einer Vielzahl von Musikrichtungen wie beispielsweise Rock, Rap, Pop und Alternative. Interscope Geffen A&M gehört zur Universal Music Group, dem weltweit größten Musikunternehmen. www.interscope.com



Über die Cherrytree Music Company:



Das 2005 vom Grammy-nominierten Songwriter/Produzenten Martin Kierszenbaum gegründete Unternehmen Cherrytree Music Company erbringt Management-, Plattenlabel- und Veröffentlichungsdienstleistungen für eine Reihe von Künstlern, Produzenten und Mixern, die kreative Grenzen in der Popmusik verschieben. Cherrytree hat die Musiklandschaft auf einmalige Weise geprägt - vom Management des berühmten Musik- und Kulturstars Sting bis hin zur Veröffentlichung der ersten beiden Alben von Lady Gaga. Die Cherrytree Music Company hat die künstlerisch und kommerziell bahnbrechenden Platten von Feist, Ellie Goulding, Robyn, La Roux, LMFAO, Far East Movement und Disclosure veröffentlicht und über 35 Millionen Mal verkauft. Damit wurde die Cherrytree Music Company zu einer wichtigen Quelle für Popmusik und zu einem Katalysator für die Zusammenarbeit und Innovation von Künstlern. Weitere Informationen zur Cherrytree Music Company finden Sie unter http://ots.de/eZCBRp.



OTS: Abarth newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130312 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130312.rss2



Pressekontakt: Anne Wollek Tel: +49 69 66988-450 E-Mail: anne.wollek@fcagroup.com