Paris (www.aktiencheck.de) - Gewinnmitnahmen haben den großen Technologieunternehmen in den vergangenen Wochen zugesetzt, so Jacques-Aurélien Marcireau, Deputy CIO Equities und leitender Manager des Edmond de Rothschild Fund Big Data. In den Jahren kontinuierlich fallender US-Zinsen (von 2006 bis 2016) hätten sich Anleger auf der Suche nach Renditen vor allem Wachstumswerten zugewandt. ...

