Die neue Anlage mit einem um 225 Prozent größeren Bauraum (750 x 330 x 250 mm) und einer um 50 Prozent höheren Druckgeschwindigkeit (12.000 cm 3 /h) ist die weltweit schnellste 3D-Metalldruckanlage mit den geringsten Kosten pro Teil

Auf der formnext 2018 wird eine breite Palette an Druckteilen und Anwendungen vorgestellt

Bei Desktop Metal laufen derzeit die Vorbereitungen für die erste Kundeninstallation seines Massenproduktionssystems Anfang 2019. Das Unternehmen kündigte heute einige wichtige Neuerungen und erweiterte Funktionen für das Production System an. Diese weltweit schnellste 3D-Metalldruckanlage bietet im Vergleich zu allen anderen lieferbaren 3D-Metalldrucksystemen die geringsten Kosten pro Teil bei gleichzeitig höchster Kapazität. Auf der formnext 2018, der internationalen Leitmesse für Additive Manufacturing, wird das Unternehmen eine Vorschau auf eine breite Palette an 3D-Druckteilen aus Metall bieten von der Massen-Serialisierung in der Großserienfertigung variantenreicher Produkte und der Montagekonsolidierung bis hin zur vereinfachten Fertigung komplexer Metallteile.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113005884/de/

The Production System, the world's fastest metal printer, delivering the lowest cost per part with the highest capacity of any metal 3D printing system available. (Photo: Business Wire)

Die Installation der ersten Anlage des Typs Production System ist für das 1. Quartal 2019 bei einem Fortune-500-Unternehmen geplant, das zu den frühen Pionierkunden von Desktop Metal zählt. Weitere Anlagen bei wichtigen Kunden aus den Bereichen Automotive und Schwerlastmaschinen sowie bei führenden Metallteileherstellern werden im weiteren Verlauf des Jahres 2019 folgen. Das Produkt wird ab dem Jahr 2020 allgemein erhältlich sein.

"Wir freuen uns, dem internationalen Fachpublikum aus Ingenieurwesen und Konstruktion detaillierte Einblicke in die Leistungsfähigkeit des Production System mit seinen wegweisenden Innovationen zu bieten. Das System sowie eine umfangreiche Palette an Metallteilen werden diese Woche zum ersten Mal öffentlich gezeigt", so Ric Fulop, CEO und Mitbegründer von Desktop Metal. "Die Liste unserer Kunden und Partner aus aller Welt, also der Unternehmen, die auf die bahnbrechende Technologie des Production System zurückgreifen, wächst ständig. In den kommenden Monaten werden wir die ersten Anlagen ausliefern. Wir von Desktop Metal sind bestrebt, die Branche über das Prototyping hinaus bis zur Großserienfertigung von Metallteilen weiterzuentwickeln."

Neuerungen beim Production System

Kernelement des Production System ist die Technologie Single Pass Jetting. Production System ist das erste und einzige 3D-Metalldrucksystem für die Massenproduktion, das die Geschwindigkeit, Qualität und die Kosten pro Teil bietet, die erforderlich sind, um mit herkömmlichen Herstellungsverfahren zu konkurrieren. Es ist mehr als viermal so schnell wie jedes Binder-Jet-Konkurrenzprodukt und bietet gegenüber allen laserbasierten Systemen eine 100-fache Geschwindigkeitssteigerung. Seit seiner Einführung wurden die Technologie und Kapazität des Production System um die folgenden Neuerungen erweitert:

Höhere Druckgeschwindigkeiten bis 12.000 cm 3 pro Stunde; somit handelt es sich um den weltweit schnellsten 3D-Metalldrucker mit der höchsten Kapazität

pro Stunde; somit handelt es sich um den weltweit schnellsten 3D-Metalldrucker mit der höchsten Kapazität Die Top-Konfiguration des Unternehmens verfügt über einen auf 750 x 330 x 250 mm vergrößerten Bauraum; dies entspricht einer Steigerung um 225 Prozent, was mehr Durchsatz und Effizienz ermöglicht

Zwei über die gesamte Breite reichende Druckbalken, innovative Pulververteiler und das Anti-Ballistiksystem, mit denen in einem einzigen Durchgang das Pulver schnell über den Baubereich verteilt und das Teil gedruckt wird, machen den fortschrittlichsten Single-Pass-Tintenstrahldruckkopf aus, der jemals in einem Binder-Jet-System zum Einsatz kam

Die Verwendung von 32.768 Piezo-Inkjet-Düsen, dank denen unterschiedlichste Metalle wie Werkzeugstähle, niedrig legierte Stähle, Titan und Aluminium mit dem breitesten Spektrum an Bindemittelchemikalien und einer Geschwindigkeit von 3 Milliarden Tropfen pro Sekunde gedruckt werden können

Erstes und einziges Binder-Jet-System mit industrieller Inert-Umgebung einschließlich Gasrecycling und Lösungsmittelrückgewinnung zum sicheren Drucken von reaktiven Metallen in der Massenproduktion

Druckkapazität von mehr als 60 kg Metallteilen pro Stunde

formnext 2018

Desktop Metal präsentiert auf der formnext 2018 neben den neuesten Entwicklungen und Technologien des 3D-Metalldruckers Production System auch eine Vorschau gedruckter Metallteile und branchenübergreifender 3D-Metalldruckanwendungen und demonstriert so die Bandbreite und Komplexität, die heute in der Massenproduktion erreicht werden können. Die vorgestellten Teile aus Bereichen wie Automotive, Industriemaschinen, Konsumgüter, Fertigung und Werkzeugbau werden vom 13. bis 16. November in Halle 3.0, Stand C10, zu sehen sein.

Schlangenbohrer Vereinfachte Fertigung komplexer Metallteile

Der Schlangenbohrer von Milwaukee Tool, einem Pionierkunden von Desktop Metal, zeichnet sich durch eine komplexe Geometrie aus, die üblicherweise mehrere Fertigungsschritte erfordert, darunter zeitaufwändige, spezielle Einstellungen für Fräs-, Dreh- und Schleifvorgänge. Das Production System hat den Prozess revolutioniert: Die Anzahl der Arbeitsschritte bei der Schlangenbohrerherstellung konnte von mehr als 20 auf vier Schritte reduziert werden. Pro vierstündigem Produktionslauf können so bis zu 1.400 Schlangenbohrer produziert werden.

Fertigung variantenreicher Produkte Massen-Serialisierung in der Großserienfertigung variantenreicher Produkte

Das Production System ermöglicht es, verschiedene Chargen von generativ entwickelten Zahnrädern in unterschiedlichen Mengen mit Massenproduktionseffizienz für die kundenindividuelle Massenproduktion zu fertigen. Anstatt jedes Teil mit Laser- oder elektrochemischem Ätzen, Tintenmarkieren oder Punktstrahlen nachbearbeiten zu müssen, können Teile nun mit Seriennummern oder anderen kundenspezifischen Details gedruckt werden, wodurch ein ganzes Bauvolumen spezifischer Teile ohne Nachbearbeitung gefertigt werden kann.

Scharniere im Vor-Ort-Druck Montagekonsolidierung für die Großserienproduktion

Standard-Scharniere, wie sie bei Brillen verwendet werden, bestehen typischerweise aus zwei Blättern, die durch einen zentralen Stift verbunden sind und sich um diesen drehen. Die Montage dieser kleinen Komponenten ist bei hohen Stückzahlen oft zeitaufwändig und erfordert für die Fertigung feinmechanische Werkzeuge und Vorrichtungen. Das Production System ist in der Lage, in einem einzigen vierstündigen Produktionslauf mehr als 45.000 vormontierte Brillenscharniere im Format 12 x 5 x 6 mm zu drucken. Das auf der formnext präsentierte Scharnier wurde so hergestellt, dass der Stift direkt in den Achsschenkel des Gegenblatts gedruckt wurde, wodurch der zusätzliche Montageschritt und die damit verbundene Arbeitszeit entfallen und die Gefahr reduziert wird, dass sich die Verbindung im Lauf der Zeit löst.

Über Desktop Metal

Desktop Metal, Inc. mit Sitz in Burlington (Massachusetts/USA) beschleunigt den grundlegenden Wandel in der Fertigung mithilfe durchgängiger Metall-3D-Drucklösungen. Das Unternehmen wurde 2015 von führenden Köpfen aus den Bereichen der Hightech-Fertigung, Metallurgie und Robotertechnik gegründet. Es stellt sich den ungelösten Herausforderungen in puncto Schnelligkeit, Kosten und Qualität, um den Metall-3D-Druck zum unerlässlichen Tool für Ingenieure und Fertigungsunternehmen in aller Welt zu machen. Desktop Metal hat seit seiner Gründung Finanzmittel in Höhe von insgesamt 277 Mio. US-Dollar eingeworben. Zu den strategischen Partnern und Investoren des Unternehmens zählen Ford Motor Company, GV (ehemals Google Ventures), GE Ventures, BMW iVentures, Lowe's, New Enterprise Associates (NEA) und andere. Desktop Metal wurde vom Weltwirtschaftsforum als einer der 30 weltweit vielversprechendsten Technologiepioniere der Welt gewählt, in die Liste der 50 intelligentesten Unternehmen des MIT Technology Review aufgenommen und von der Zeitschrift"Best of What's New" von Popular Science als eines der wichtigsten Innovationsunternehmen im Maschinenbau ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.desktopmetal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113005884/de/

Contacts:

Desktop Metal

Lynda McKinney, Tel. 978-224-1282

Head of Communications

lyndamckinney@desktopmetal.com