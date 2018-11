Los Angeles (ots/PRNewswire) - CELINUNUNU gibt Kindern eine Stimme. Die neue Kindermarke, die Superstar Celine Dion und nununu gemeinsam erarbeitet haben, möchte Stereotypen durchbrechen und Kindern die Freiheit geben, die Person zu werden, die sie sein möchten.



Superstar Celine Dion und die Modeschöpfer Iris Adler und Tali Milchberg, Gründer des internationalen Kinderlabels nununu, präsentieren heute ein neues Label: CELINUNUNU. Mit diesem neuen Label möchten Celine Dion und nununu Kinder von den traditionell vorgeschriebenen Jungen- und Mädchen-Rollen befreien und eine Kollektion entwickeln, die ihnen die Freiheit bietet, das anzuziehen, was sie möchten, ohne dass die Kleidungsstücke eine deutliche Geschlechterprägung haben.



CELINUNUNU ist der Meinung, dass Kindermode bereits sehr früh bestimmte Rollen vorschreibt, indem stets wiederkehrende Muster aufgegriffen werden. Die neue Kindermarke möchte Mädchen und Jungen aus diesen Rollen befreien und sie mit Kreativität und Flexibilität selbst entdecken lassen, wer sie sind. CELINUNUNU möchte Kindern Selbstvertrauen schenken und ihnen zeigen, dass alles möglich ist - für beide Geschlechter.



Die erste Kollektion von CELINUNUNU enthält 70 Kollektionsteile für Kinder von 0 bis 14 Jahren. Unisex-Kollektionsteile mit zeitloser Schnittführung, einem Wörterbuch voller Symbole sowie einer minimalistischen Farbpalette. Celine Dion und nununu sind davon überzeugt, dass ihre Zusammenarbeit vorgeschriebene Stereotypen in der Kindermode durchbrechen kann und Kinder befähigt, sich zu der Person zu entwickeln, die sie tatsächlich sind.



NUNUNU wurde im Jahr 2009 gegründet. Das international bekannte Modelabel beschloss intuitiv, die Regeln der Kindermodeszene zu durchbrechen und wurde so schon bald zum Bad-ass-Label unter den Kindermarken. In den vergangenen Jahren wurden sie inmitten einer rosa-blauen Welt zum Trendsetter mit schlichten Unisex-Kollektionen und zum Vorreiter einer Kindermode, bei der es zwischen Jungen und Mädchen keine Unterschiede gibt.



CELINUNUNU ist weltweit verfügbar auf www.celinununu.com



Celine Dion



For more information visit www.celinedion.com



NUNUNU



For more information visit www.nununuworld.com



Epic Rights



For more information visit www.epicrights.com.



PROMINENT Brand + Talent



For more information visit www.ProminentGlobal.com



Video - https://www.youtube.com/watch?v=vSdSFKj-hOc



OTS: CELINUNUNU newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132783 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132783.rss2



Pressekontakt: Annelies Vanoppen & Liesbeth Corthouts | nununu@studiotoutpetit.com| +32 477 94 83 71