San Francisco (ots/PRNewswire) - Das Kryptozahlungs-Unternehmen UTRUST (https://utrust.com/), eine Technologie-Plattform, deren Ziel es ist, Kryptowährungen für Onlinekäufe einsetzbar zu machen, wurde Teil des 24. Beschleunigerbatchs für Start-ups von 500 Startups (https://500.co/). 500 Startups gilt weltweit als eine der aktivsten Venture-Capital-Gesellschaften in der Seed-Phase, die Unternehmern dabei zur Seite steht, erfolgreiche, bedarfsgerechte Unternehmen zu gründen.



UTRUST wurde als eines von 22 Unternehmen von über 2100 Bewerbern für diesen Batch ausgewählt und blickt als eines von wenigen auf Blockchain und Kryptowährung als primäres Marktsegment.



Das Unternehmen konzentriert sich vordergründig auf die Ermöglichung angemessener Zahlungsvorgänge mit Kryptowährungen für den Online-Verbrauchermarkt und wendet sich den großen Herausforderungen zu, die Verkäufer und Verbraucher vom Einsatz digitaler Währungsaktiva abhalten. UTRUST befähigt Käuferschutz, macht Wartezeiten für Transaktionsbestätigungen hinfällig und schützt sowohl Käufer als auch Verkäufer vor der hohen Volatilität des Kryptowährungsmarktes.



"Als eines der Blockchainunternehmen für 500 Startups ausgewählt worden zu sein, stellt eine unvergleichbare Möglichkeit für UTRUST dar und dient als Aushängeschild für sämtliche seriösen Unternehmen auf dem Kryptowährungsmarkt", erklärte Nuno Correia, CEO und Gründer von UTRUST. "Teil eines solch exklusiven Venture-Ökosystems zu sein, trägt dazu bei, nicht nur UTRUST zu einem soliden Unterfangen zu erklären, sondern den Markt in seiner Gesamtheit."



"Wir freuen uns sehr, UTRUST als Teil unseres jüngsten Beschleuniger-Batchs gewonnen zu haben und sind der festen Überzeugung, dass UTRUST enorm von dem Programm sowie der Unterstützung der weltweiten Ökosysteme von 500 Startups profitieren wird", so Bonnie Cheung, Venture Partner von 500 Startups. "UTRUST-Führungskräfte erhalten nicht nur persönliche Betreuung von unseren Investitionspartnern und erfahrenen Entrepreneurs-in-Residence sowie Zugang zu einem exklusiven Netzwerk an Geschäftskontakten in der SF Bay Area, sondern erwerben darüber hinaus von den Besten der Branche vertieftes Wissen und Vorgehensweisen, um durch Marketing und Neukundengewinnung Wachstum erzielen zu können."



Informationen zu UTRUST



UTRUST hat seinen Ruf als einer der bedeutendsten Anbieter von sicheren Zahlungs-Gateways kontinuierlich erweitert, um Kryptozahlungen für die breite Masse zugänglich zu machen. Im Laufe der letzten 12 Monate hat sich das Unternehmen mit Firmen wie dem Blockchainprotokoll DigiByte (https://www.digibyte.co/), einem Schweizer Ethereum Classic Dev Team; E-Commerce Storefront Jumpseller; der aus Singapur stammenden POS-Plattform Pundi X (https://pundix.com/), Deutschlands größter E-Commerce-Lösung Gambio (https://www.gambio.com/), sowie UMT (https://www.umt.ag/en/5-ums/plattform/459-the-umt-platform) AG, die europaweit größte Technologieplattform für Mobile-Payment und mobilen Geschäftsverkehr zusammengeschlossen.



