Paris (www.fondscheck.de) - Gewinnmitnahmen haben den großen Technologieunternehmen in den vergangenen Wochen zugesetzt, so Jacques-Aurélien Marcireau, Deputy CIO Equities und leitender Manager des Edmond de Rothschild Fund Big Data (ISIN LU1244893696/ WKN A2DMB4).In den Jahren kontinuierlich fallender US-Zinsen (von 2006 bis 2016) hätten sich Anleger auf der Suche nach Renditen vor allem Wachstumswerten zugewandt. Technologieaktien mit ihrem Versprechen umwälzender Innovationen hätten zu dieser Zeit hoch im Kurs gestanden. Finanziert worden sei das Wachstum durch die üppige Liquidität, für die niedrige Zinsen gesorgt hätten. Und so habe sich das Phänomen quasi von selbst verstärkt. "Die Bewertungen sind noch immer relativ hoch, in einigen Fällen vielleicht etwas zu hoch, und weitere Verluste daher nicht ausgeschlossen. Big Data ist jedoch mehr als nur GAFA. Daten sind das schwarze Gold des 21. Jahrhunderts, und zu den Gewinnern gehören nicht nur Technologieunternehmen", so Marcireau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...