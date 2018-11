Aufbauend auf der bestehenden Partnerschaft werden die Unternehmen Dentallaboren auf der ganzen Welt kostengünstige Lösungen für die additive Fertigung anbieten.

Carbon (www.carbon3d.com), ein in Silicon Valley ansässiges Unternehmen für digitale Fertigung, und Core3dcentres (Core3d), ein globales Unternehmen, das sich dem Ziel verschrieben hat, die Dentalindustrie durch die Bereitstellung von Produktions- und Designlösungen für Dentalanwendungen in das digitale Zeitalter zu führen, gaben heute den internationalen Ausbau ihrer bestehenden und vertrauenswürdigen Partnerschaft bekannt. Durch die Ausweitung der Zusammenarbeit auf Länder auf vier Kontinenten erhalten Dentallabore auf der ganzen Welt Zugang zu Carbons bahnbrechenden 3D-Drucksystemen, die auf der patentierten "Digital Light Synthesis"-Technologie und einer beispiellosen Materialvielfalt basieren.

Dies geschieht in einer Zeit massiven Wachstums für den 3D-Druck im Dentalmarkt der laut einem Bericht von SmarTech Publishing aus dem Jahr 2018 zum zweiten Mal in Folge um über 35 Prozent gewachsen ist und in den kommenden Jahren weiter dramatisch wachsen wird. Um die Chance des wachsenden Marktes zu nutzen, haben Core3d und Carbon vereinbart, ihre Unternehmenspartnerschaft auf Länder rund um den Globus auszudehnen und die Lieferung von Core3d- und Carbon-Druckerzeugnissen nach Australien, in die Benelux-Union (Belgien, Niederlande und Luxemburg), nach Kanada, Kroatien, Deutschland, Japan, Malaysia, Neuseeland, Polen, Singapur, Spanien, das Vereinigte Königreich und in die USA zu ermöglichen. Der Zeitpunkt der Expansion in neue Länder hängt von den regulatorischen Anforderungen und der Zulassung ab.

"Der Einsatz der additiven Fertigung in der Dentalindustrie ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen, aber es war nicht immer so. Lange Zeit waren Dentallabore von 3D-Druckteilen geplagt, die inkonsistent und schlecht mit einer begrenzten Auswahl an Materialien hergestellt wurden, doch das hat sich mit Carbon geändert", sagt Mark Maier, Managing Director von Global bei Core3d. "Wir haben einen enormen Erfolg bei der Einführung der Carbon-Technologie in den USA gesehen hoher Durchsatz, Genauigkeit der Drucke mit langlebigen, hochwertigen Materialien, konstante Verfügbarkeit, erstklassige Ausbildung und Kundenbetreuung. Wir wollen in unseren Dentallaboren auf der ganzen Welt den gleichen Erfolg erzielen."

Mit der Fähigkeit, Endverbrauchsteile schnell, präzise und konsequent mit der additiven Fertigungstechnologie von Carbon herzustellen, hat Core3d Produkte wie Bohrschablonen und Zahnersatz auf breiter Front erschwinglicher gemacht. Dies demokratisiert die 3D-Drucktechnologie für alle Arten und Größen von Dentallaboren, die sich auf Core3d verlassen, um ihnen bei der Herstellung von Teilen zu helfen, die sie nicht selbst herstellen können oder für deren Produktion sie nicht die Ressourcen haben. Für Core3d hat Carbon auch die Bearbeitungszeit und die Vielfalt seiner Angebote verbessert.

"Core3d ist führend bei Innovationen in der digitalen Zahnmedizin, und Carbon freut sich, unsere Partnerschaft zur Unterstützung unserer gemeinsamen globalen Vision und unseres Engagements für die kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung des digitalen Ökosystems auszubauen", sagte Brian Ganey, General Manager des Zahnmedizingeschäfts von Carbon. "Das Zeitalter der digitalen 3D-Fertigung ist angebrochen, und Carbon definiert neu, was mit einer kompletten Dentallösung möglich ist, die das Versprechen der digitalen Fertigung für die Produktion im Maßstab hält."

Carbon bietet eine revolutionäre Alternative zum 3D-Drucken, indem es Licht und Sauerstoff nutzt, um schnell hochwertige Endprodukte aus einem Harzbestand herzustellen. Die robuste und zuverlässige 3D-Druckerfamilie, die auf der proprietären "Digital Light Synthesis"-Technologie basiert, sowie das breite Materialportfolio bieten eine Komplettlösung für alle Anforderungen der Dentalproduktion. Die Lösung von Carbon verbessert die Effizienz und Genauigkeit erheblich, verkürzt die Zeit vom Entwurf bis zur Fertigung und bietet wichtige Funktionen wie die Rückverfolgbarkeit und Serialisierung von Teilen durch Software-Design-Tools der nächsten Generation. Mit Carbon ist alles digital rückverfolgbar, bis hin zu einer eindeutigen ID, die automatisch auf jedem Teil graviert oder geprägt werden kann. Diese Fähigkeit ist besonders wertvoll für stark regulierte Branchen wie die Dentalindustrie, in der die FDA zunehmend teilespezifische Daten benötigt, um die Produktleistung und Patientensicherheit zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist Carbon durch seinen einzigartigen abonnementbasierten Service eng auf den Geschäftserfolg seiner Kunden ausgerichtet. Durch regelmäßige Software-Updates über das Internet, kontinuierliche Schulungen und Trainingsprogramme sowie persönlichen Kundenservice und -support stellt Carbon sicher, dass das Geschäft jedes Kunden stets am Laufen ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carbon3d.com und www.core3dcentres.com.

Über Core3dcentres

Core3dcentres ist auf vier Kontinenten vertreten und ein globales Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Dentalindustrie im digitalen Zeitalter zu führen.

Wir glauben an Spitzenleistungen in der Zahnmedizin und in der Patientenversorgung. Durch die Personalisierung der digitalen Technologie bieten wir eine komplette Workflow- und Produktionslösung, die die Vorteile für alle zugänglich macht und zu einer erfolgreichen Partnerschaft führt.

Core3dcentres agiert als offene Plattform und bietet Lösungen, die für jeden auf dem Dentalmarkt einen digitalen Workflow garantieren. Es gibt keine Einschränkungen für unsere Partner oder die Art der Lösung, die sie wählen.

Darüber hinaus sind wir ein Unternehmen mit einer schnell wachsenden Präsenz auf dem internationalen Markt, was sich in unserer schnell wachsenden Kundenbasis und unserem schnell wachsenden Mitarbeiterstamm, einem weltweiten professionellen Netzwerk und einem ständigen Wissensaustausch durch unsere hochmodernen Trainings- und Schulungsprogramme widerspiegelt. All diese Aspekte machen Core3dcentres zum weltweit führenden Unternehmen das die Vorteile des technologischen Wandels in der digitalen Zahnmedizin konsequent nutzt, anpasst und anwendet.

Unsere Standorte: Australien, die Benelux-Union (Belgien, Niederlande und Luxemburg), Kanada, Kroatien, Deutschland, Japan, Malaysia, Neuseeland, Polen, Singapur, Spanien, Vereinigtes Königreich und die USA.

Über Carbon

Die Mission von Carbon ist es, den Entwurf, die Konstruktion, die Herstellung und die Lieferung von Polymerprodukten neu zu erfinden, um eine digitale und nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Carbon mit Sitz im Silicon Valley vereint Innovationen in den Bereichen Hardware, Software und Molekularwissenschaften, um branchenführende digitale Fertigungslösungen anzubieten. Mit der bahnbrechenden "Digital Light Synthesis"-Technologie von Carbon und der breiten Familie programmierbarer Flüssigkeitsharze können Hersteller neue Geschäftsmöglichkeiten wie Massenanpassung, Bestand nach Bedarf und bisher unmögliche Produktdesigns erschließen. Die Lösungen von Carbon ermöglichen es den Kunden, einzigartig differenzierte Produkte herzustellen, gleichzeitig Abfall zu reduzieren und die Markteinführung zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carbon3d.com.

