Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Uniper nach Zahlen von 23,50 auf 23,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er habe vor allem wegen der Schwäche im weltweiten Rohstoffgeschäft seine Ergebnisprognosen für den Stromerzeuger erneut gesenkt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ergebniskraft dürfte in allen Sparten sinken./ck/ajx Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0169 2018-11-13/18:06

ISIN: DE000UNSE018