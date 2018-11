Tampa Bay, Florida (ots) - KnowBe4, der Anbieter der größten Trainings- und Phishing-Plattform für Security Awareness, gibt die Ergebnisse der KnowBe4 2018 Security Awareness Training Deployment and Trends Survey zur Umsetzung von Security Awareness-Schulungen bekannt. Für die Umfrage wurden im September 2018 1.100 Unternehmen weltweit zu den wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich ihre Unternehmen konfrontiert sehen, befragt.



"Social Engineering - wie Phishing - gilt heute als die häufigste Ursache für Netzwerk-Hacks, und eine E-Mail ist in der Regel der Hauptschuldige", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Sicherheitsverletzungen stören die Produktivität und gefährden Unternehmen, ihre Datenbestände, ihr geistiges Eigentum, Mitarbeiter und Kunden. Die Umfragedaten zeigen, dass Security Awareness-Schulungen Unternehmen dabei helfen, Attacken in den meisten Fällen zu erkennen und abzuwehren."



Die Studie ergab, dass 88 Prozent der Befragten derzeit Schulungsinstrumente für das Sicherheitsbewusstsein einsetzen. Security Awareness-Trainings werden als effektiv eingestuft, sich unmittelbar positiv auf die Risikominimierung auszuwirken.



Weitere Ergebnisse der Umfrage sind:



- Die Hauptursache für Angriffe sind laut der Teilnehmer Social Engineering (77 Prozent), Malware (44 Prozent), Benutzerfehler (27 Prozent) und Kombinationen der oben genannten (19 Prozent) sowie Passwortangriffe (17 Prozent). - Etwa 84 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen nach der Einführung von Security Awareness-Trainings einen Rückgang erfolgreicher Social Engineering-Angriffe quantifizieren konnten. - Im Durchschnitt berichteten die Teilnehmer, dass die Erfolgsrate der Angriffe nach einer KnowBe4-Schulung von 40 bis 50 Prozent auf null bis fünf Prozent zurückging. - 71 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an, dass ihr Unternehmen proaktiv simulierte Phishing-Angriffe auf monatlicher, vierteljährlicher oder wöchentlicher Basis durchführt.



Um die komplette KnowBe4 2018 Security Awareness Training Deployment and Trends Survey zu lesen, rufen Sie bitte folgenden Link auf: http://ots.de/7QEIuN



