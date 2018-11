Investoren legen in ihren Depots zwar immer noch zu viel Wert auf Aktien von Technologiefirmen. Aber deren Anteil ist mittlerweile so gering wie zuletzt im Jahr 2009.

Es ist der nächste Schlag für die gehypten Technologiewerte. Die Apple-Aktie ist zu Wochenbeginn um 5,5 Prozent eingebrochen, nachdem der Apple-Zulieferer Lumentum wegen der Orderkürzung eines Großkunden seine erst vor wenigen Tagen aufgestellte Umsatz und Gewinnprognose kassierte.

In den vergangenen Wochen hat es an der Börse bereits Facebook nach enttäuschenden Quartalszahlen erwischt, ebenso wie die Google-Mutter Alphabet und den Onlineversender Amazon. Die Zahlen von Alphabet und Amazon waren dabei gar nicht schlecht und schlugen sogar die Erwartungen.

Doch Investoren gefielen die Umsatzerwartungen der Tech-Giganten nicht.

Die Suche nach dem sprichwörtlichen Haar in der Suppe zeigt die große Nervosität der Anleger. Jahrelang haben die Technologieaktien die Börsenhausse angetrieben, doch jetzt schwindet die große Liebe der Investoren zu der Branche.

Das zeigt sich nicht nur an den Kursen, sondern auch an den Aussagen institutioneller Investoren. Unter dem Strich gewichten nur noch 18 Prozent der internationalen Fondsmanager Technologieaktien in ihren Portfolios gegenüber ihren Vergleichsindizes über.

Das sind so wenig wie zuletzt im Februar 2009 und damit inmitten der Finanzkrise. Das ist das Ergebnis der jüngsten Umfrage der BofA Merrill Lynch unter mehr als 170 institutionellen Investoren, die zusammen mehr als 500 Milliarden Dollar verwalten.

Trotzdem glaubt ein Drittel der befragten Investoren weiter daran, dass viele andere Anleger noch sehr stark in Facebook, Alphabet, Amazon und Netflix - den sogenannten "Fang"-Aktien - überinvestiert sind, ebenso wie in deren chinesischen Pendants Baidu, Alibaba und Tencent, abgekürzt "Bat".

Wenn dem so sein sollte, droht eine neue Verkaufwelle, wenn es neue schlechte oder auch nur ...

