FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten haben sich die Kurse am Dienstag erholt. Der Euro-Stoxx-50 gewann 1 Prozent auf 3.225 Punkte, der DAX stieg um 1,3 Prozent auf 11.472 Punkte. Händler sprachen von einer Gegenbewegung, gestützt aber auch von einigen guten Unternehmenszahlen. So schnellten Vodafone um 7,8 Prozent nach oben. Der Telekom-Konzern hat die Prognose für den freien Cashflow erhöht. Daneben prägten die fallenden Ölpreise den Markt.

Lufthansa, Firstgroup und Thomas Cook sehr fest

Der Telekom-Index führte mit einem Plus von 2,3 Prozent die Gewinnerliste in Europa bei den Branchenindizes an. Knapp dahinter lagen die Reise- und Freizeit-Aktien, die großen Profiteure des fallenden Ölpreises, mit einem Index-Plus von 1,9 Prozent. Lufthansa stiegen um 4,1 Prozent und führten damit die Gewinnerliste im DAX mit an. Thomas Cook stiegen um 5,7 Prozent an. Firstgroup legten gut 10 Prozent zu. Zwar hat der Reisekonzern im Geschäftshalbjahr bis Ende September mehr Verlust gemacht. Das lag aber an der Umstrukturierung des Greyhound-Bereichs. Dadurch sollten mittelfristig bei dem Bus-Unternehmen wieder Margen in mittlerer einstelliger Höhe erzielt werden.

Auf der anderen Seite verlor der Index der Öl- und Gasaktien 1,8 Prozent. WTI und Brent fielen auf die tiefsten Stände seit über einem halben Jahr, zeitweise gaben sie zwischen 4 und 5 Prozent nach. "Der Markt zweifelt an der Umsetzung der Förderkürzungen", sagt ein Händler. US-Präsident Donald Trump drängt die OPEC zum Aufrechterhalten der aktuellen Förderung. Andere Marktteilnehmer meinten, auch eine Förderkürzung um 1 Million Barrel werde nicht ausreichen, um den Ölpreis zu stabilisieren. Das Überangebot sei deutlich größer.

Bayer-Zahlen können Prozessrisiken nicht verdrängen

Deutlich ins Minus gedreht hatten am Nachmittag Bayer. Der Kurs fiel um knapp 3 Prozent, nachdem er vorübergehend um gut 2 Prozent gestiegen war. Bayer hat im dritten Quartal zwar über ein Viertel weniger verdient, damit die Erwartungen am Markt aber übertroffen. Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Ein Wermutstropfen ist aber, dass die Klagen im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat auf etwa 9.300 gestiegen sind, Ende August waren es noch 8.700.

Größter DAX-Gewinner waren neben Lufthansa Infineon, die ebenfalls um 4,1 Prozent stiegen, allerdings nach einem Kurseinbruch um fast 8 Prozent zum Wochenauftakt.

In der zweiten Reihe ging es mit Nordex stark abwärts, sie knickten um fast 17 Prozent ein. "Nach dem guten Ordereingang im dritten Quartal hatte man hier auf eine Stabilisierung des Geschäfts gesetzt", sagte ein Marktteilnehmer. Nun erwartet der Windturbinenhersteller den Umsatz wie auch die Gewinnmarge aber nur am unteren Ende der Prognose.

Cancom wiederum profitierten mit einem Plus von 4,6 Prozent von einer Kaufempfehlung.

Der Energieversorger Uniper bleibt nach den ersten neun Monaten aufgrund von Bewertungseffekten in den roten Zahlen. Für das Gesamtjahr hat das Unternehmen die Prognosen zwar insgesamt bestätigt, mit einem allerdings vorsichtigen Unterton. Die Aktie verlor 2,8 Prozent.

Hamburger Hafen nach Zahlen sehr stark

Im Telekom-Sektor ging es nicht nur mit Vodafone nach oben. Im TecDAX stiegen 1&1 Drillisch um 1,8 Prozent und United Internet um 3,8 Prozent, beide nach der Vorlage der Quartalszahlen.

Als "insgesamt in line" wurden die Zahlen von Hamburger Hafen (HHLA) bezeichnet. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn seien die Analystenprognosen ziemlich genau getroffen worden. Dazu sei auch der Ausblick bestätigt worden. Das reichte bei der Aktie bereits für ein sattes Plus von gut 8 Prozent.

Tom Tailor brachen dagegen um 15 Prozent ein. Der Modekonzern ist im dritten Quartal bei schwächeren Margen und weniger Umsatz in die roten Zahlen gerutscht. Wegen Gewinneinbußen in Kombination mit einem laufenden Investitionsprogramm rutschte der freie Cashflow weiter ins Minus ab.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.224,82 +30,74 +1,0% -8,0% . Stoxx-50 2.963,85 +19,37 +0,7% -6,7% . Stoxx-600 364,44 +2,41 +0,7% -6,4% Frankfurt XETRA-DAX 11.472,22 +146,78 +1,3% -11,2% London FTSE-100 London 7.053,76 +0,68 +0,0% -8,3% Paris CAC-40 Paris 5.101,85 +42,76 +0,8% -4,0% Amsterdam AEX Amsterdam 529,61 +3,52 +0,7% -2,8% Athen ATHEX-20 Athen 1.698,31 +23,39 +1,4% -18,5% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.548,61 +24,91 +0,7% -10,8% Budapest BUX Budapest 38.252,65 +144,19 +0,4% -2,9% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.978,30 +1,61 +0,0% +1,5% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 116.229,85 +1805,18 +1,6% -17,6% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 925,12 -10,20 -1,1% -9,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 4.992,03 -36,43 -0,7% -8,0% Madrid IBEX-35 Madrid 9.145,40 +69,10 +0,8% -9,0% Mailand FTSE-MIB Mailand 19.226,52 +170,60 +0,9% -12,8% Moskau RTS Moskau 1.100,05 -14,70 -1,3% -4,7% Oslo OBX Oslo 810,65 -11,78 -1,4% +9,1% Prag PX Prag 1.078,81 -2,95 -0,3% +0,1% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.520,26 +5,68 +0,4% -3,6% Warschau WIG-20 Warschau 2.217,97 -14,28 -0,6% -9,9% Wien ATX Wien 3.142,54 -18,98 -0,6% -7,6% Zürich SMI Zuerich 9.015,43 +31,38 +0,3% -3,9% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:39 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1288 +0,60% 1,1245 1,1246 -6,0% EUR/JPY 128,67 +0,74% 128,22 127,91 -4,9% EUR/CHF 1,1387 +0,42% 1,1361 1,1350 -2,8% EUR/GBP 0,8665 -0,77% 0,8731 0,8744 -2,5% USD/JPY 113,98 +0,15% 113,99 113,72 +1,2% GBP/USD 1,3030 +1,37% 1,2884 1,2860 -3,6% Bitcoin BTC/USD 6.370,67 +0,1% 6.373,68 6.391,35 -53,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,62 0,01 Deutschland 10 J. 0,41 0,40 -0,02 USA 2 Jahre 2,90 2,92 1,00 USA 10 Jahre 3,16 3,18 0,75 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,66 59,93 -3,8% -2,27 -0,7% Brent/ICE 67,43 70,12 -3,8% -2,69 +6,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,05 1.200,62 +0,2% +2,42 -7,7% Silber (Spot) 14,06 14,00 +0,4% +0,06 -17,0% Platin (Spot) 843,70 841,00 +0,3% +2,70 -9,2% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,6% +0,02 -19,6% ===

November 13, 2018 11:57 ET (16:57 GMT)

