Zürich - Die Schweizer Börse hat sich nach der Talfahrt zu Wochenbeginn am Dienstag wieder etwas erholt. Der Erholungsversuch war jedoch wacklig. Nach Gewinnen am Morgen rutschte der SMI am Nachmittag zwischenzeitlich ins Minus zurück, bevor eine freundliche Eröffnung der New Yorker Börse wieder für Auftrieb sorgte. Die Stimmung der Anleger bestimmten dabei gegensätzliche Bewegungen. So hielten Italien und Brexit die Märkte in Atem. Beim Handelstreit zwischen den USA und China dagegen gab es zuletzt leise Hoffnung auf eine Entspannung.

Dafür gesorgt hatte ein Telefonat zwischen US-Finanzminister Steve Mnuchin und Chinas Vizepremier Liu He, die das Treffen zwischen US-Präsident Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi vorbereiten. Im Budgetstreit zwischen Italien und der EU dagegen stehen die Zeichen weiter auf Sturm. Am Dienstag gab es keinerlei Signale, dass die populistische Regierung Italiens im Konflikt um die hohe Neuverschuldung einlenkt.

Bis Börsenschluss legte der Swiss Market Index (SMI) um 0,35 Prozent auf 9'015,43 Punkte zu und schaffte es damit wieder über die 9'000er Marke. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) erhöhte ...

