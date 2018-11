Bonn (ots) - Jetzt kommt es zum Schwur! Wird die EU Italiens Haushalts-Eskapaden Einhalt gebieten?



Die populistische Regierung des Landes plant, ihre Wahlversprechen durch eine horrende Neuverschuldung zu finanzieren. Die Kommission lehnte dies bereits Ende Oktober ab - eine historisch einmalige Entscheidung. Drei Wochen hatten die Italiener Zeit für Korrekturen, doch die Regierung in Rom lenkt nicht ein. Der nächste Schritt wären Sanktionen gegen Gründerland Italien.



Hat die EU die Kraft dazu? Und was heißt das für die Finanzmärkte? Wie groß ist die Gefahr einer Eurokrise?



Anke Plättner diskutiert mit diesen Gästen:



Prof. Henrik Müller, Wirtschaftsjournalist TU Dortmund Stefano Grazioli, freier Journalist



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de