Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 15. November 2018 (Woche 46)/13.11.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Pressezeilen:



Begehren, Liebe, Schmerz - Bodo Kirchhoff und sein autobiografischer Roman "Dämmer und Aufruhr"- ein Treffen in Kirchzarten, wo der Autor aufgewachsen ist!



Auftakt! Bleibt alles anders? Burkhard C. Kosminski - der neue Intendant und seine Pläne für das Schauspiel Stuttgart!



"Ich bin" - Sex, Schönheit, Rollenspiele - die Wiener Künstlerin Birgit Jürgenssen in der Kunsthalle Tübingen!



"Apollo reloaded" - Stefano Giannetti inszeniert die Schönheit des Körpers - jetzt bei "tanz karlsruhe"!



"Vehement!": Heimatgefühl und Identität - die kurdische Künstlerin Havin Al-Sindy und ihr Lehmhaus - im Garten der Villa Merkel!



KulturTipps!



Dienstag, 20. November 2018 (Woche 47)/13.11.2018



20.15 Marktcheck



Wie gut wohnt es sich mit Möbeln des Einrichtungsgiganten Ikea? Fast 100 Millionen Kundinnen und Kunden besuchen jedes Jahr einen Ikea-Markt in Deutschland. Der Jahresumsatz beträgt fünf Milliarden Euro. "Marktcheck" prüft, ob Ikea tatsächlich so günstig ist, wie man glaubt. Ein Schreiner nimmt einen Topseller, den Schrank Pax, unter die Lupe und testet, ob er einfach aufzubauen ist. Übersteht er unbeschadet einen Umzug? Außerdem: Mit welchen Tricks werden Kundinnen und Kunden zum Kauf verführt? Wie schaffen es die Schweden, in Deutschland fast keine Steuern zu zahlen? Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung.



"Marktcheck checkt...."



Ikea, Alnatura, Vaude, Tesa, Bosch und Granini - wie gut sind die Topmarken aus dem Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter SWR.de/marktcheck

otes3244F5SWR.demarktcheck> und auf YouTube unter zu sehen.



Fotos über ARD-foto.de



Freitag, 30. November 2018 (Woche 48)/13.11.2018



20.15 Expedition in die Heimat



Unterwegs in der Moseleifel von Cochem bis Koblenz



Moderation: Steffen König



Steffen König ist auf der Suche nach Frauenpower an der unteren Mosel. Und er findet Frauen, die die Welt kennen und die Mosel lieben: auf dem Fluss, in den Steilhängen, auf den Dörfern zwischen Cochem und Koblenz. Ob Aussteigerinnen, Rückkehrerinnen oder Zugereiste - alle sind Neustarterinnen und lassen ihre Visionen, ihre Lebensziele hier an der Mosel mit viel Mut, Energie, Lust und Herz für die Region Wirklichkeit werden. Zum Beispiel die Mädels vom "Russenhof" in Winningen: Rebecca Materne und Janina Schmitt beweisen, dass auch "frau" ein gutes Weingut aus dem schiefrigen Moselboden stampfen kann und das sehr erfolgreich! Die Grafikdesignerin Désirée von Canal aus dem gleichen Ort hat erfahren, dass ihr Kiez nicht in Berlin, sondern zu Hause an der Mosel liegt. Oder Katrin Hegebach, Wahlmoselanerin aus Villingen-Schwenningen, die sich mit ihrer Sportbootschule erfolgreich an die Realisierung ihres Traums und in eine Männerdomäne wagt. Und schließlich Manuela Berg, die sich mit ihrem Westernhof im Eifeldorf Kail ihr Terrain als erfolgreiche American Quarter-Horse-Züchterin erobert und als Turnierreiterin Erfolge feiert.



Freitag, 07. Dezember 2018 (Woche 49)/13.11.2018



11.15 h: Geändertes Erstsendedatum beachten!



11.15 Planet Wissen



Zucker - Der Preis des süßen Lebens Erstsendung: 12.09.2016 in SWR/SR



Samstag, 22. Dezember 2018 (Woche 52)/13.11.2018



Tagestipp



20.15 Schlager-Spaß mit Andy Borg



Mit:



Amigos, Sigrid & Marina, Christian Lais, Fantasy, Kastelruther Spatzen, Lena Valaitis, Jauchzaaa u.v.m.



"Schlager-Spaß mit Andy Borg"



Andy Borg begrüßt ab Ende Dezember 2018 die Zuschauer des SWR Fernsehen monatlich einmal zu einem geselligen Abend mit viel Musik aus einer Weinstube.



Der Sänger und Moderator Andy Borg kehrt mit einer neuen Sendereihe auf den Bildschirm zurück. Aus einem gemütlichen Weinlokal führt Andy Borg als Gastgeber mit viel Charme, Humor und Herzlichkeit durch die Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg".



Darin präsentiert er seinem Publikum einen fröhlichen Abend zum Mitsingen, Mittanzen und Mitklatschen - mit Geschichten aus der Region, komödiantischen Einlagen und jeder Menge Musik. Stars aus Schlagerszene und Volksmusik treten hier ebenso auf wie Musiker und Musikgruppen aus dem Südwesten, die bei Andy Borg ihre Heimatregion vorstellen.



Als Gäste sind diesmal diese Künstler dabei:



Kastelruther Spatzen, Amigos, Fantasy, Cindy Berger, Die Jauchzaaa, Christian Lais, Sigrid und Marina, Kättl Feierdaach, Dui do on de Sell u.v.m.



Freitag, 28. Dezember 2018 (Woche 52)/13.11.2018



13.45 Meister des Alltags EXTRA



Das SWR Wissensquiz



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes + Bodo Bach, Alice Hoffmann + Guido Cantz, Lisa Fitz + Knacki Deuser, Christina Stenger + Sven Plöger Folge 2/2



In der Sonderausgabe "Meister des Alltags extra - Das SWR Quizduell" hält SWR Moderator Florian Weber viele interessante Alltagsfragen für seine prominenten Gäste bereit: Kann man als Radfahrer Punkte in Flensburg bekommen, obwohl man gar keinen Führerschein hat? Dürfen Lehrer in der Schule ein Smartphone einkassieren? Stärkt Kuscheln das Immunsystem?



Vier Teams kämpfen um den Titel "Meister des Alltags" und um Spendengeld für die Kinderhilfsaktion "Herzenssache". Dabei ist Köpfchen ebenso gefragt wie Körpereinsatz und Geschick, denn die Teams treten zwischen den Fragen auch in Aktionsspielen gegeneinander an. Die Finalrunde am 28. Dezember bestreiten die in der vergangenen Sendung ermittelten Sieger aus den beiden Vorrunden.



SWR Moderator Florian Weber klärt Alltagsfragen zu Frottee-Handtüchern und Damenhöschen auf und gibt heiße Tipps fürs Waffeleisen. Er hat sich wieder ins Zeug gelegt, ein Rettungsschwimmerabzeichen gemacht und beweist Yoga-Fitness. Als Experte für kulinarische Fragen zaubert Sternekoch Cliff Hämmerle im Studio außerdem mit flüssigem Stickstoff und gibt Tipps zur Fleischzubereitung.



