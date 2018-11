Mehrheit sieht großes Potenzial für Handelsplattformen und Datensicherung9 von 10 diskutieren aber aktuell nicht einmal über Einsatz der TechnologieUnternehmen beklagen fehlende Use Cases und Mangel an Blockchain-Experten Berlin, 13. November 2018 Die deutsche Wirtschaft sieht große Chancen in der Blockchain,...

Den vollständigen Artikel lesen ...