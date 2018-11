LTTS für hervorragende Qualität, technologische Kompetenz, hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität ausgezeichnet

L&T Technology Services (NSE: LTTS), ein führendes, global tätiges Unternehmen für Pure-Play-Engineering-Dienstleistungen, wurde von Continental, einem führenden deutschen Technologieunternehmen, mit dem "Supplier of the Year 2017 Award" ausgezeichnet. LTTS ist der einzige Engineering-Partner, der mit der renommierten Auszeichnung gewürdigt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113006089/de/

Mr. Gaurav Gupta (Centre), Chief Business Officer, Europe at L&T Technology Services with the Supplier of the Year award from Continental, along with officials from Continental. (Photo: Business Wire)