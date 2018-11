Berlin (ots) - In der Diskussion über die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee hat sich der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, für eine engere sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit in der EU ausgesprochen: "Ein Europa, das seine Bürger schützt, muss schneller handeln können, wenn Krisen entstehen", sagte Zorn dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe).



